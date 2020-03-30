SÜPER LİG

UEFA 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da görüşecek

UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında gelişmeleri görüşmek amacıyla 1 Nisan Çarşamba günü video konferans görüşmesine çağırdı.

Haber Merkezi AA
UEFA, üye ülkelerle video konferans görüşmesi yapacak.

UEFA, üye ülkelerle video konferans görüşmesi yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre 2 hafta önceki görüşmeden sonra gelişmeleri tartışmak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşleri paylaşmak üzere 55 üye ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak.

Toplantıda, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak.


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