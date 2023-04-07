UEFA 'Futbol Parlamentosu' kurdu: Galatasaraylı oyuncu da listede

UEFA, futbolu geliştirmek adına yeni projesini devreye sokma kararı aldı. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre UEFA, futbolun güncel sorunlarının tartışılması için Akil Adamlar Konseyi kurdu. Bu konsey oyun kuralları, hakemler, müsabakaların genel durumları, genç oyuncu gelişimi, maç takvimleri vb. birçok konuda fikir sunup, tartışacak.





UEFA onayladı

Futbol Parlamentosu olarak anılan bu ekip, 4 Nisan'da Lizbon'da yapılan UEFA İcra Komitesi toplantısında onaylandı. 24 Nisan'da Nyon'daki Avrupa Futbol Evi'nde, UEFA Futbol Kurulu'nun açılışı yapılacak. Kurul bağımsız olarak toplanacak ve UEFA'da hakemlerden sorumlu Roberto Rosetti ile Milan'ın efsane ismi Zvonimir Boban tarafından yönetilecek.





Nasıl seçildiler?

UEFA'nın kurduğu bu 'Futbol Parlamentosu'na kimlerin, nasıl seçildiği merak konusu oldu. Bu konseyde yer alan isimlerin, olağanüstü sportif başarıya, itibara ve uluslararası saygınlıklarına bakılarak karar verildiği öğrenildi.





Listede kimler var?

UEFA'nın belirlemiş olduğu Akil Adamlar Konseyi'nde, Galatasaraylı bir isim de yer alıyor. Ayrıca ilerleyen zamanlarda bu konseye yeni isimlerin de katılması bekleniyor. İşte o isimler;





Jose Mourinho (Roma Teknik Direktörü)

Carlo Ancelotti (Real Madrid Teknik Direktörü)

Zinedine Zidane (Teknik Direktör)

Paolo Maldini (Milan Teknik Heyet Sorumlusu)

Fabio Capello (Teknik Direktör)

Javier Zanetti (Inter Asbaşkanı)

Luis Figo (UEFA Yönetim Kurulu Danışmanı)

Philipp Lahm (Stuttgart Yönetim Kurulu Danışmanı)

Ronald Koeman (Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü)

Gareth Southgate (İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü)

Rio Ferdinand (Eski İngiliz Futbolcu)

Michael Laudrup (Al Rayyan Teknik Direktörü)

Rafa Benitez (Teknik Direktör)

Roberto Martinez (Portekiz Teknik Direktörü)

Predrag Mijatovic (Eski Real Madrid Sportif Direktörü)

Jurgen Klinsmann (Güney Kore Milli Takım Teknik Direktörü)

Rudi Völler (Almanya Milli Takım Sportif Direktörü)

Peter Cech (Chelsea Yönetim Kurulu Danışmanı)

Juan Mata (Galatasaraylı oyuncu)

Robbie Keane (Eski İrlandalı oyuncu)





















Aleksander Ceferin, 2027 yılına kadar yeniden UEFA başkanı seçildi. pic.twitter.com/cmZ5XCo4cn — SPOR (@yenisafakspor) April 5, 2023















