|
Reklam
Reklam
Spor

Galatasaray stadyumunu değiştirmeye hazırlanıyor: UEFA'dan izinler alındı

Galatasaray Kulübü, gelecek sezon öncesinde stadyumundaki kale arkasındaki koltukları sökerek kapasiteyi artırmayı planlıyor. Sarı kırmızılılar konuyla ilgili olarak UEFA'dan gerekli izinleri alırken TFF ile görüşmelerde bulunacak.

22:48 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu

Galatasaray Kulübü, stadyumundaki kapasiteyi artırmanın planlarını yapıyor. Sarı kırmızılılar, kale arkalarındaki koltukları sökme fikri üzerinde dururken konuyla ilgili UEFA'dan gerekli izinleri aldı.

Galatasaray, kale arkalarında istediği düzenlemeyi yapması halinde stadyumun mevcut kapasitesi 10 bin kişi artacak. Sarı kırmızılıların stadyumu TFF'nin izin vermesi halinde toplam 65 bin kapasiteye çıkacak.

Galatasaray'da yöneticilerin birçok firma ile konuyu konuştuğu ve Alman devi Borussia Dortmund'un kale arkasındaki düzenin oluşturulması fikrinde birleştiği aktarıldı.

Borussia Dortmund stadyumundaki kale arkası tribünleri.

#Galatasaray
#Süper Lig
#UEFA
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.