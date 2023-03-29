Galatasaray stadyumunu değiştirmeye hazırlanıyor: UEFA'dan izinler alındı

Galatasaray Kulübü, stadyumundaki kapasiteyi artırmanın planlarını yapıyor. Sarı kırmızılılar, kale arkalarındaki koltukları sökme fikri üzerinde dururken konuyla ilgili UEFA'dan gerekli izinleri aldı.

Galatasaray, kale arkalarında istediği düzenlemeyi yapması halinde stadyumun mevcut kapasitesi 10 bin kişi artacak. Sarı kırmızılıların stadyumu TFF'nin izin vermesi halinde toplam 65 bin kapasiteye çıkacak.

Galatasaray'da yöneticilerin birçok firma ile konuyu konuştuğu ve Alman devi Borussia Dortmund'un kale arkasındaki düzenin oluşturulması fikrinde birleştiği aktarıldı.