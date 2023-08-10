UEFA ülke puanında Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Bu hafta 4 takımımızın da galibiyetiyle birlikte yükselişimiz sürüyor.