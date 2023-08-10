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Spor

UEFA ülke puanında Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi

UEFA ülke puanında sıralama yenilendi. Türkiye, 4 temsilcimizin de galibiyet aldığı haftada yükselişini sürdürdü ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için önemli aşama kaydetti.

23:33 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bu hafta 4 takımımızda maçlarını kazandı

Bu hafta 4 takımımızda maçlarını kazandı

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Bu hafta 4 takımımızın da galibiyetiyle birlikte yükselişimiz sürüyor.


Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanda maçlarını kazanırken; Fenerbahçe ve Adana Demirspor da kendi sahalarında galibiyete uzandı ve rövanş maçları öncesi avantaj yakaladı.



Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.


Rapid Wien kazanamazsa kesinleşecek

Eğer Avusturya temsilcisi Rapid Wien maçını kazanamazsa, Türkiye'nin haftayı 10. sırada kapatması kesinleşecek.


Şampiyonlar Ligi müjdesi

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.


İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.000

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 47.149

8- Belçika: 35.600

9- İskoçya: 30.950


10- TÜRKİYE: 29.350

11- Avusturya: 29.300

12- İsviçre: 28.575

13- Sırbistan: 27.175

14: Norveç: 25.250

15: Ukrayna: 25.100

#Süper Lig
#UEFA
#uefa ülke sıralaması
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