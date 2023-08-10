UEFA ülke puanında Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi

Bu hafta 4 takımımızda maçlarını kazandı
Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Bu hafta 4 takımımızın da galibiyetiyle birlikte yükselişimiz sürüyor.
Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanda maçlarını kazanırken; Fenerbahçe ve Adana Demirspor da kendi sahalarında galibiyete uzandı ve rövanş maçları öncesi avantaj yakaladı.
Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.
Rapid Wien kazanamazsa kesinleşecek
Eğer Avusturya temsilcisi Rapid Wien maçını kazanamazsa, Türkiye'nin haftayı 10. sırada kapatması kesinleşecek.
Şampiyonlar Ligi müjdesi
Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.000
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 47.149
8- Belçika: 35.600
9- İskoçya: 30.950
10- TÜRKİYE: 29.350
11- Avusturya: 29.300
12- İsviçre: 28.575
13- Sırbistan: 27.175
14: Norveç: 25.250
15: Ukrayna: 25.100