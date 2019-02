UEFA'dan Tolgay Arslan paylaşımı

UEFA'nın resmi sosyal hesabından, 'tarihte bugün' başlığıyla Tolgay Arslan'ın Liverpool'a attığı gol hatırlatıldı.

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk Avrupa kupası maçında Liverpool karşısında gösterdiği muhteşem performansı bu golle süslemiş ve tur kapısını aralayan oyuncu olmuştu.

Tolgay'ın golü sonrasında maç uzatmalara gitmiş, ardından penaltı atışlarında Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı.