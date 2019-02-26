SÜPER LİG

UEFA'dan Tolgay Arslan paylaşımı

UEFA, Tolgay Arslan'ın Beşiktaş formasıyla Liverpool'a attığı golü paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolgay Arslan'ın Liverpool'a attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.

Tolgay Arslan'ın Liverpool'a attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.

UEFA'nın resmi sosyal hesabından, 'tarihte bugün' başlığıyla Tolgay Arslan'ın Liverpool'a attığı gol hatırlatıldı.

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk Avrupa kupası maçında Liverpool karşısında gösterdiği muhteşem performansı bu golle süslemiş ve tur kapısını aralayan oyuncu olmuştu.

Tolgay'ın golü sonrasında maç uzatmalara gitmiş, ardından penaltı atışlarında Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.