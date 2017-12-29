Umut Bulut kutsal topraklara gitti

Lige verilen ara nedeniyle izinli olan futbolcular tatile giderken, Kayserispor’un başarılı forvet oyuncusu Umut Bulut, annesi ve kardeşi ile birlikte umreye gitmeyi tercih etti.

Yeni yıla kutsal topraklarda girecek olan Bulut, Atatürk Havalimanı’nda ilk yarıyı değerlendirdi.

Lige verilen aradan yararlanarak annesi ve kardeşi ile umreye gittiğini söyleyen Bulut, “Lige ara verilmesi nedeniyle ailemle birlikte kutsal topraklara umre için gidiyorum. İnşallah orada güzelce ibadetimizi yapıp, tatilimizi orada geçirmeyi düşünüyoruz. İnşallah yeni yıla umrede gireceğim” dedi.