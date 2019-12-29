Ünal Karaman istifa etmedi yönetim sessiz

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın istifa ettiği ve başkanla arasında sorunlar olduğu iddiası sosyal medyada gündem haline gelmişti.

Yenisafak.com Spor Servisi'nin bordo mavili kulübe yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre Karaman'ın görevinin başında olduğu hatta ikinci yarı öncesinde gönderilecek ve gelecek oyunculara dair fikirlerini yönetime rapor ettiği öğrenildi. Bununla birlikte tecrübeli teknik adamın bu akşam ailesinin yanına İzmir'e gideceği aktarıldı.

Yönetim sessizliğini sürdürüyor

Ünal Karaman cephesinde bu gelişmeler yaşanırken yönetim kanadı ise sessizliğini sürdürüyor. Ünal Karaman ile yolların ayrılacağı iddiaları sonrasında birçok yöneticinin telefonunu kapattığı ve ulaşılamadığı aktarıldı.

Trabzonspor taraftarı teknik direktörleri Ünal Karaman'a #ÜnalHocamYanındayız etiketiyle destek çıkıyor. pic.twitter.com/eauyAgVafi — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Aralık 2019

Neler oldu?

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Konyaspor maçı sonrasında takım hakkında söylediklerine Kayserispor galibiyeti sonrasında şöyle cevap vermişti;

"3 gün sonra duydum. Elbette ki üzerime alıyorum. Bu takımın teknik sorumlusu olarak sinecek değilim. Ama bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturdukları koltuklar, bulunduğu pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her ne kadar sayın başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftarın her türlü söylemine saygı duyuyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta ’taraftardır, normaldir’ diyoruz. Eğer başkan olarak bir araya geldiğimiz ortam içinde kullanacak olursa sizler önünde söylemem ama konuşacağımız özelde söyleyeceğim şeyler olabilir. Her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda görmüyorum kendimi. Kapalı kapılar ardında sayın başkanla her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa, yine cevap verip konuşabiliriz"

Trabzonsporson yılların en iyi ilk yarı puanını aldı

Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, puan olarak son yılların en iyi ilk yarı performansına imza attı. İstikbal Mobilya Kayserispor'u dün 6-2'lik sonuçla mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetini alan bordo-mavililer, ilk yarılarda son 9 sezonun en iyi puanını elde etti. En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi.

Ünal Karaman, geçen sezonu aştı