SÜPER LİG

Ünal Karaman'dan taraftara: Takımınıza sahip çıkın

Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen teknik direktör Ünal Karaman, Trabzon’dan ayrıldı. Karaman, havalimanında toplanan taraftarlara açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında en az 25 maça çıkan teknik direktörler arasında, gol ortalaması en yüksek isim Ünal Karaman oldu.

Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında en az 25 maça çıkan teknik direktörler arasında, gol ortalaması en yüksek isim Ünal Karaman oldu.

Trabzon Havalimanı’nda bir grup bordo-mavili taraftarın yolcu ettiği teknik direktör Ünal Karaman, sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Taraftarlarla bir konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Kalbimiz burayla atıyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamım olsun. Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan ve yönetim kurulu iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bazen insanların üzüldüğü, bozulduğu zamanlar olabiliyor. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın" şeklinde konuştu.


Taraftarların, "Bu burada bitmedi. Bekleyeceğiz hocam" şeklinde yanıt verdiği Karaman, "Trabzon’un çocuğu Ünal Karaman" sloganlarıyla uğurlandı.

Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı
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Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı

Trabzonspor taraftarı bu sabah şehirden ayrılan Ünal Karaman'ı havalimanından uğurladı.


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Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı
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