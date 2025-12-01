Yeni Şafak
Ünlü hakemden derbi sonrası çarpıcı tespit: 'Gol ağır bir hakem hatasıdır'

23:541/12/2025, Pazartesi
G: 2/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
John Duran'ın golü sonrası kale arkasından çekilen görüntü.
Süper Lig 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, son dakika atılan gol için çarpıcı tespitte bulundu.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik fırsatını tepti.


Sarı-lacivertliler son dakikada John Duran ile skoru 1-1'e getirdi. Bu golü maçın ardından eski hakem Ahmet Çakar, Derin Futbol programında değerlendirdi.


'Gol ağır bir hakem hatasıdır'

Çakar, “Galatasaray'ın yediği gol ağır bir hakem hatasıdır. Fenerbahçe'nin attığı gol VAR talimatıyla iptal edilmeliydi!” ifadelerini kullandı.


İşte Ahmet Çakar'ın pozisyon hakkındaki görüşleri;
Ünlü hakemden derbi sonrası çarpıcı tespit: 'Gol ağır bir hakem hatasıdır'
