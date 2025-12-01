Ünlü hakemden derbi sonrası çarpıcı tespit: 'Gol ağır bir hakem hatasıdır'

Süper Lig 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, son dakika atılan gol için çarpıcı tespitte bulundu.
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik fırsatını tepti.
Sarı-lacivertliler son dakikada John Duran ile skoru 1-1'e getirdi. Bu golü maçın ardından eski hakem Ahmet Çakar, Derin Futbol programında değerlendirdi.
'Gol ağır bir hakem hatasıdır'
Çakar, “Galatasaray'ın yediği gol ağır bir hakem hatasıdır. Fenerbahçe'nin attığı gol VAR talimatıyla iptal edilmeliydi!” ifadelerini kullandı.