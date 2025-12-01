Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan maç sonu çok konuşulacak açıklama: Canımızı kurtardık

Okan Buruk'tan maç sonu çok konuşulacak açıklama: Canımızı kurtardık

Selman Ağrıkan
22:581/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, derbi sonrası sert açıklamalar yaparak saha içindeki gerginlik ve sertliğe dikkati çekti.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray, dev derbiden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya 1 puanlık avantajla çıkan sarı-kırmızılılar, bu avantajı koruyarak Kadıköy’den lider olarak dönmeyi başardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy’deki yenilmezlik serisini sürdürdü. Başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek önemli bir istatistiğe imza attı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklama yapan Okan Buruk, sahadaki mücadeleden çok yaşanan gerginliklere dikkat çekti ve sitem dolu ifadeler kullandı.


Buruk, "Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız. Taraftarımıza sesleniyorum; bugün yaşananları gördükten sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkes görecek. Son dakika yediğimiz golle üzüldük. Maçın içerisinde yaşananların da maçın önüne geçtiğine, bunla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını da inanıyorum. Benim açımdan futbol adına üzücü bir gece" diye konuştu.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Okan Buruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polis Akademisi 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? İşte son durum