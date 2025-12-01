Okan Buruk'tan maç sonu çok konuşulacak açıklama: Canımızı kurtardık

Fenerbahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, derbi sonrası sert açıklamalar yaparak saha içindeki gerginlik ve sertliğe dikkati çekti.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray, dev derbiden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya 1 puanlık avantajla çıkan sarı-kırmızılılar, bu avantajı koruyarak Kadıköy’den lider olarak dönmeyi başardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy’deki yenilmezlik serisini sürdürdü. Başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek önemli bir istatistiğe imza attı.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklama yapan Okan Buruk, sahadaki mücadeleden çok yaşanan gerginliklere dikkat çekti ve sitem dolu ifadeler kullandı.
Buruk, "Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız. Taraftarımıza sesleniyorum; bugün yaşananları gördükten sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkes görecek. Son dakika yediğimiz golle üzüldük. Maçın içerisinde yaşananların da maçın önüne geçtiğine, bunla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını da inanıyorum. Benim açımdan futbol adına üzücü bir gece" diye konuştu.