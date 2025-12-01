Tedesco'yu derbi sonrası kızdıran soru: Galatasaray sözleriyle tepki gösterdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 14. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.

Domenico Tedesco'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde;

'10-15 dakikada basit oynamak istedik'

"Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda yapmak istediğimiz şey maça basit bir başlangıç yapmaktı. Beşiktaş maçında yaptığımız hatayı yapmayarak ilk 10-15 dakikada basit oynamak istedik. 1-0 geriye düşmemizin sebebi Sane'nin katkısıyla olan bir şey. İlk yarının sonundan itibaren oyunun kontrol ettik."

'Şakasına bir takıma karşı oynamıyoruz!'

“Öncelikle Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takıma karşı oynamıyoruz! Ben onların da bu süreçte maçı kontrol ettiğini düşünmüyorum. Bu tarz maçlarda oyununun içerisine koyduğunuz tempo, iştah ve mentalite belirleyici oluyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edebilirsiniz bazen edemeyebilirsiniz. Barış ve Osimhen'e çok fazla uzun top oynadılar ve bizim bunların çoğunu iyi savunduğumuzu düşünüyorum.”





'Bizi önemsediklerinin anlamına geldiğini söyledim'

"Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Ben de takıma bunun aslında iyi bir gösterge olduğunu, bizi önemsediklerinin anlamına geldiğini söyledim. Galatasaray, Fenerbahçe'yi önemsediği için böyle oynamayı tercih etti."





'En önemlisi takım ve futbolcular!'

"Sürekli Tedesco Tedesco, adımı duyuyorum. En önemlisi takım ve futbolcular! Ferençvaroş maçında cezalı oyuncular vardı ve onlar yerine oynayanlar da yıllardır bu ailenin içindeler. Bu iyi bir durum bizim için. Biz gittiğimiz her yerde kısa sürede başarı elde ettik. Bazen pozitif bazen tehlikeli."

'Üzerine koya koya gidiyoruz'

"Yavaş yavaş adım adım gitmeliyiz. Schalke'deyken ligi Bayern'in arkasında ikinci bitirdik. Ertesi sene herkes şampiyon olmamızı istiyordu. İşler istediğiniz gibi gelişmeyebiliyor. 5 oyuncu ayrılıyor, sakatlıklar oluyor. Sağlıklı yöntem adım adım ilerlemek. Üzerine koya koya gidiyoruz. Şu anda önümüzde Başakşehir maçı var, çok çok zor."



















