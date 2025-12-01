Hasan Şaş'tan derbi sonrası tepki: Yenilen golün faturasını o isme kesti

Galatasaray, Süper Lig 14. haftasında Kadıköy'de son dakikada yediği golle Fenerbahçe'ye iki puan bıraktı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş, yenilen gole ve yapılan değişikliklere tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Son dakikada John Duran'ın golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, sahadan bir puanla ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.
Maçın ardından sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş, katıldığı Youtube SporON programın sert ifadeler kullandı.
Şaş, Derbinin 90+6'ncı dakikasında yenilen gol öncesi teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen'i oyundan almasını eleştirdi.
'Okan hocam, Osimhen sahada daha 5 dakika kalamadı mı?'
“Icardi evet, tamam saygı duyuyoruz. Ya 5 dakika daha Osimhen sahanın içinde kalamaz mıydı? 2 tane yan top var. Biri gol oldu, biri Arda Ünyay bozamadı adamı!
Şimdi sol taraftan bir top geliyorsa Arda Ünyay topla ilişkisi kalmayacak, santrforla ilişkisi artık. Nedir bu? Vurdurmayacaksın.