Hasan Şaş'tan derbi sonrası tepki: Yenilen golün faturasını o isme kesti

Hasan Şaş'tan derbi sonrası tepki: Yenilen golün faturasını o isme kesti

22:441/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Hasan Şaş
Hasan Şaş

Galatasaray, Süper Lig 14. haftasında Kadıköy'de son dakikada yediği golle Fenerbahçe'ye iki puan bıraktı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş, yenilen gole ve yapılan değişikliklere tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.


Son dakikada John Duran'ın golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, sahadan bir puanla ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş, katıldığı Youtube SporON programın sert ifadeler kullandı.


Şaş, Derbinin 90+6'ncı dakikasında yenilen gol öncesi teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen'i oyundan almasını eleştirdi.

'Okan hocam, Osimhen sahada daha 5 dakika kalamadı mı?'

“Icardi evet, tamam saygı duyuyoruz. Ya 5 dakika daha Osimhen sahanın içinde kalamaz mıydı? 2 tane yan top var. Biri gol oldu, biri Arda Ünyay bozamadı adamı!


Şimdi sol taraftan bir top geliyorsa Arda Ünyay topla ilişkisi kalmayacak, santrforla ilişkisi artık. Nedir bu? Vurdurmayacaksın.


Osimhen varken işte bu duran toplarda sorun olmuyordu. Zaten bir tek Fenerbahçe'nin gol atacağı yer vardı ya, duran top. Yani Okan hocam bir Osimhen sahada daha 5 dakika kalamadı mı?"


