Galatasaray'dan hakem Yasin Kol'a sert tepki: Derbi sonrası 'Tiyatro' vurgusu

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe beraberliği sonrası hakem Yasin Kol'un verdiği kararlara tepki gösterdi. Basın karşısına çıkan Öztürk, "Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu seyretmeyeceğiz! Sonuna kadar takipçisiyiz!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, hakem Yasin Kol'un maç boyunca performansı yeterli bulmazken, verdiği kararlara sert tepki gösterdi.
Maçın ardından ikinci başkan Metin Öztürk, basın karşısına çıkarak soruları yanıtladı.
"Bence milat olmalı. Türk futbol hakemliği, bu tarz yöntemlerle kurtarılamaz."
"Bu hakem, birileri tarafından kollanıyor! Çok kötü bir hakem! FIFA kokartlı bir hakem gerekirken bu hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzereydi! Barış Alper'in ilk yarının sonundaki penaltısına bakmadı bile! İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya net kırmızı, dönüp bakmadı bile!"
"Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında hakemliği bitirildi! Beşiktaş maçında aynı pozisyonda kesti! Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maçla ödüllendirildi! Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu seyretmeyeceğiz! Sonuna kadar takipçisiyiz! Bunu unutmayın, aklınıza kazıyın! Galatasaray, her türlü adaletsizliğin karşısındayız! Galip gelsek bile söyleyecektik bunları!"