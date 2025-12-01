Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan hakem Yasin Kol'a sert tepki: Derbi sonrası 'Tiyatro' vurgusu

Galatasaray'dan hakem Yasin Kol'a sert tepki: Derbi sonrası 'Tiyatro' vurgusu

23:321/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe beraberliği sonrası hakem Yasin Kol'un verdiği kararlara tepki gösterdi. Basın karşısına çıkan Öztürk, "Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu seyretmeyeceğiz! Sonuna kadar takipçisiyiz!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.


Sarı-kırmızılı ekip, hakem Yasin Kol'un maç boyunca performansı yeterli bulmazken, verdiği kararlara sert tepki gösterdi.


Maçın ardından ikinci başkan Metin Öztürk, basın karşısına çıkarak soruları yanıtladı.


Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde;
'Bu tarz yöntemlerle kurtarılamaz'

"Bence milat olmalı. Türk futbol hakemliği, bu tarz yöntemlerle kurtarılamaz."


'Çok kötü bir hakem!'

"Bu hakem, birileri tarafından kollanıyor! Çok kötü bir hakem! FIFA kokartlı bir hakem gerekirken bu hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzereydi! Barış Alper'in ilk yarının sonundaki penaltısına bakmadı bile! İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya net kırmızı, dönüp bakmadı bile!"

'Yazıklar olsun'

"Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında hakemliği bitirildi! Beşiktaş maçında aynı pozisyonda kesti! Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maçla ödüllendirildi! Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu seyretmeyeceğiz! Sonuna kadar takipçisiyiz! Bunu unutmayın, aklınıza kazıyın! Galatasaray, her türlü adaletsizliğin karşısındayız! Galip gelsek bile söyleyecektik bunları!"






#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Metin Öztürk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polis Akademisi 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? İşte son durum