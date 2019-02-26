Uunutulmaz

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan derbi maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki müthiş derbi uzun süre unutulmayacak. İlk yarıyı Beşiktaş Gökhan Gönü ve Burak’ın 2 golüyle 3-0 önde kapatırken, Fenerbahçe ikinci yarıda 12 dakika içinde Zayc, Sadık ve Hasan Ali’nin golleriyle 3-3’lük beraberliği yakaladı. 10. dakikada sağdan Kagawa’nın kullandığı serbest vuruşta Vida’nın arka direkte ayağıyla içeriye doğru çevirdiği topla buluşan Gökhan Gönül’ün gelişine ayak içiyle çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0. 15’te ceza sahası içinde Hasan Ali’nin Gökhan’a yaptığı müdahale sonrası VAR’a giden hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. 18’de topun başına geçen Burak, topu ve Volkan’ı ayrı köşelere gönderdi: 2-0. 45+2’de Sadık’ın savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasında araya giren Kagawa’nın ara pasına hareketlenen Burak, topu ağlara gönderdi: 3-0. 55’te Dirar’ın sağdan yerden yaptığı sert ortayı altıpas içindeki Zajc tek dokunuşla ağlara gönderdi: 3-1. 62’de Valbuena’nın serbest vuruşunda Sadık’ın yaptığı kafa vuruşu arka direğin dibinden ağlarla buluştu: 3-2. 67’de Soldado’nun pasında Hasan Ali’nin arka direğe doğru çektiği harika şut ağlarla buluştu: 3-3. 80’de Quaresma’nın ortasında Burak’ın kafa vuruşu yan direkten döndü. 86’da Eljif’in kafa vuruşunu Karius ayağıyla çeldi, yan direğe çarpan top geri döndü.

Gökhan sevinmedi

Beşiktaş ile F.Bahçe arasında oynanan maçın 10. dakikasında siyah-beyazlı takımı öne geçiren Gökhan Gönül’ün golden sonraki hareketi dikkat çekti. Uzun yıllar F.Bahçe forması giyen başarılı sağ bek, attığı golden sonra sevinmedi ve sakin kalmayı tercih etti. Gökhan 15. dakikada Hasan Ali tarafından düşürülünce Beşiktaş’a penaltı kazandırdı.

Sadık-Necip cezalı

Derbide iki takımdan da birer futbolcu cezalı duruma düştü. F.Bahçe’de ilk golünü dün atan Sadık, gelecek hafta Rizespor maçında görev alamayacak. 60. dakikada yedek kulübesinde sarı kart gören Necip Uysal da İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Beşiktaş’ı yalnız bırakacak.

VAR kararı ile penaltı



Maçın 15. dakikasında Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Gönül’e ceza sahasında müdahalede bulundu. Oyun bir süre devam etti. VAR uyarısıyla hakem Bülent Yıldırım oyunu durdurdu. Pozisyonu izleyen Yıldırım penaltı kararı verdi. 18. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz penaltıdan attığı golle skoru 2-0’a getirdi. Bu golün ardından 45-2’de de bir gol atan Burak Yılmaz’ın Süper Lig derbilerinde en fazla gol attığı rakip 8 golle Fenerbahçe oldu.

Kagawa 11’de

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde kadrosunda fazla değişiklik yapmadı. Tecrübeli teknik adam, Malatyaspor’u 2-1 yendikleri mücadeleye göre sadece iki değişiklik yaparken; sol bekte Caner Erkin’in yerine Adriano’ya görev verdi. Cezalı Ljajic’in yerine ise Kagawa forma şansı buldu. Sakatlıktan dönen Quaresma ise 11’de görev alamadı.

Tanrı Ali Koç’u cezalandırdı

Fenerbahçe Başkanı’nın bir taraftar gibi hareket ettiğini belirten Erwin Koeman, Akhisarspor yenilgisi sonrası İstanbul’a uçak yerine otobüsle döndüklerini ve kendilerine verilen cezaya rağmen Başkan’dan önce İstanbul’a ulaştıklarını söyledi.

Sezon başında Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu’nun yardımcısı olarak göreve başlayan ve ardından Hollandalı çalıştırıcının ayrılmasıyla sarı-lacivertli takımın başına kısa süreliğine geçen Erwin Koeman, Hollanda basınına verdiği röportajda çarpıcı sözler kullandı. Fenerbahçe’nin Süper Lig’de deplasmanda Akhisarspor yenilgisinden sonra İstanbul’a otobüsle dönmesini anlatan Erwin Koeman, “Türkiye’de geçirdiğim dönem çok iyi ve tecrübe verici bir deneyimdi. Akhisarspor maçından sonra başkan Ali Koç, soyunma odasına indi. ‘Siz otobüsle, biz ise uçakla İstanbul’a döneceğiz’ dedi. Ancak Tanrı, Ali Koç’u cezalandırdı. Sis yüzünden uçağı rötar yaptı, biz de başkandan önce İstanbul’a ulaşmış olduk” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, “Başkan, Fenerbahçe’nin iyiliğini düşünüyor ve bir taraftar gibi hareket ediyor. İşler kötüye gittiğinde de böyle kararlar verebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.