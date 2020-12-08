SÜPER LİG

Valencia idmana çıkmadı, Gustavo korkuttu

Fenerbahçe'de dizinde ağrı olduğu için MR’a giden Enner Valencia çalışmaya katılmadı. Antrenmanda hafif bir darbe alan Luiz Gustavo ise tedavisinin ardından idmana devam etti.

Haber Merkezi AA
Teknik direktör Erol Bulut, idmanda futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erol Bulut, idmanda futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Harun, Nazım ve Sinan idmana çıktı

Sakatlığı sona eren kaleci Harun Tekin, antrenmanın tamamında maskeyle takımla çalıştı. Bir başka iyileşen oyuncu Nazım Sangare ile koronavirüs süreci son bulan Sinan Gümüş de antrenmanın tamamında yer aldı.

Hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, ameliyat edilmişti.
Hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, ameliyat edilmişti.
İHA

Valencia MR'a gitti

Koronavirüs tedavisi nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve Denizli deplasmanının son bölümünde forma giyen Enner Valencia, dizinde ağrı hissettiği için MR'a gitti ve antrenmana katılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Marcel Tisserand da çalışmalarını salonda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erol Bulut idmanı takip ediyor.
Teknik direktör Erol Bulut idmanı takip ediyor.
İHA

Gustavo endişelendirdi

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pres ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanda arkadaşından hafif bir darbe alan Luiz Gustavo, tedavisinin ardından idmana devam etti.

Sinan Gümüş ile Gustavo'nun ikili mücadelesi
Sinan Gümüş ile Gustavo'nun ikili mücadelesi
İHA

Mesut Özil için dev iddia: Yüzde 90 Ocak ayında Fenerbahçe'de
Mesut Özil için dev iddia: Yüzde 90 Ocak ayında Fenerbahçe'de

Fenerbahçe yönetimi, Ocak ayında ses getirecek bir transferin peşinde. Sarı lacivertliler Arsenal'in kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'i renklerine bağlamak için görüşmelerde bulunuyor.İngiliz ekibinde lisans çıkartılmayan oyuncunun devre arası transfer döneminde Arsenal'den ayrılmayı hedeflediği belirtiliyor. Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu da yaptığı açıklamada “Mesut Özil, devre arası %90 ihtimalle Fenerbahçe'de" ifadelerini kullandı. Zorlu'nun bu açıklamaları sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Mesut Özil, Arsenal formasıyla çıktığı 254 maçta 44 gol attı 77 de asist yapma başarısı gösterdi.

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