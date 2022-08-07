Valerien Ismael: Çözüm arıyoruz

Beşiktaş teknik direktörü Valérien Ismaël, 1-0 Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, maçın çok zor geçtiğini ve inişli çıkışlı performans sergilediklerini söyledi.

Ismael, sözlerine kadrodaki eksiklerden bahsederek şu şekilde devam etti, "Zor bir maç oldu. Duygularım karma karışıktı. Maçın geneli inişli çıkışlıydı. Rakibin de oyunu kontrol ettiği anlar oldu. İkinci yarı daha iyiydik. Son dakikalarda golü bulduk. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, herkese teşekkür ediyorum. Josef'in sakatlığı sürüyor. Emirhan gitti, bu benim için sürpriz oldu. En kısa zamanda kadro derinliğimizi daha da çok geliştirmek istiyoruz. Ben geldiğimden beri futbolcularımız çok çalışıyoruz. Herkes en iyisini veriyor. Hoca futbolcu bir tarafta değil, biz hepimiz aynı gemideyiz. Bu duygularımın sonucu olarak öyle bir enstantane verdik diyelim."