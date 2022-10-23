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Valerien Ismael: Emeğimizin karşılığını alalım

Beşiktaş’ta gol girişimi yüksek olsa da skora yansımıyor. Teknik direktör Valerien Ismael, forvetlerle görüşerek, “Bu kez pozisyonları değerlendirelim ve sahada ortaya koyduğumuz emeğimizin karşılığını alalım” uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Valerien Ismael: Emeğimizin karşılığını alalım
Valerien Ismael

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yarın oynanacak olan Hatayspor karşılaşması öncesi işi sıkı tutuyor. Son haftalardaki puan kayıplarından dolayı zor günler geçiren Fransız teknik adam, sahada emeklerinin karşılığını alamadıklarını düşünüyor.

Beşiktaş, hücum istatistikleri anlamında ligde birçok takımın önünde bulunuyor. Hatta şut girişimi ve rakip ceza sahasında topla buluşma konusunda üst sıralarda bulunan siyah-beyazlılar, bunu skora çeviremediği için maçları kazanmakta zorluk yaşıyor.

Ismael’in bitiricilik konusunda özellikle hücum oyuncularıyla konuştuğu ve onlara güven aşıladığı ifade edildi.

"Bütün emeklerimize yazık oluyor"

Bu hafta Weghorst ve Ghezzal’ın yokluğunda Cenk Tosun ve Muleka’yı sahaya sürecek olan 47 yaşındaki teknik adam, iki futbolcuyla da konuşarak gol vuruşlarında dikkatli olmalarını istedi.

Kanat oyuncuları Nkoudou ve Redmond’a da uyarılarda bulunan Ismael, “Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada uygulama imkanı buluyoruz ancak golü atamayınca istediğimiz skoru alamıyoruz. Bütün emeklerimize yazık oluyor. Bu kez bulduğumuz pozisyonları değerlendirelim ve sahada ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını alalım” dediği öğrenildi.

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