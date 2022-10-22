Kartal'da orta sahaya neşter

Beşiktaş’ta pazartesi günü oynanacak olan Hatayspor maçının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Valerien Ismael, bütün planlarını bu maçtan 3 puan almak üzerine kuruyor.

Son haftalarda eleştirilerin odağında olan Fransız çalıştırıcı, Galatasaray derbisine kadar olan Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarını kazanmayı hedefliyor.

İleri uçta Weghorst’un yokluğunda Cenk Tosun'u kanatta ise Ghezzal’ın yokluğunda Muleka’yı kullanacak Ismael, asıl planını orta saha üzerine yapıyor.

Ismael’in öncelikli hedefi orta sahadan gol ve asist katkısı almak.

SPOR Valerien Ismael için 3 kritik maç

Gedson dönüyor

Orta sahada 5 maçta görev alan Dele Alli sadece 1 gol katkısı verirken, Salih Uçan 1 gol 1 asistle oynadı. Gedson Fernandes ise gol henüz golle tanışmadı ve sadece 1 asist yapabildi. Beşiktaş’ta kaptan Josef de gol ve asisti olmayan bir diğer oyuncu oldu.

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Fransız çalıştırıcı orta saha oyuncuları ile görüşerek daha fazla rakip kaleye yaklaşmalarını istedi. Ismael’in Hatayspor’a karşı Dele Alli’yi ya da Josef’i yedek oturtacağı, Gedson’u sahaya süreceği ifade edildi.



