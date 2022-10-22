Spor Kartalda orta sahaya neşter
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Kartal'da orta sahaya neşter

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, skor katkısı alamadığı orta saha kurgusunu değiştirecek. Fransız çalıştırıcı, Dele Alli ve Josef’ten birini kulübeye çekip Gedson’u sahaya sürecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Gedson Hatayspor maçında ilk 11de olacak mı?
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

Beşiktaş’ta pazartesi günü oynanacak olan Hatayspor maçının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Valerien Ismael, bütün planlarını bu maçtan 3 puan almak üzerine kuruyor.

Son haftalarda eleştirilerin odağında olan Fransız çalıştırıcı, Galatasaray derbisine kadar olan Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarını kazanmayı hedefliyor.

İleri uçta Weghorst’un yokluğunda Cenk Tosun'u kanatta ise Ghezzal’ın yokluğunda Muleka’yı kullanacak Ismael, asıl planını orta saha üzerine yapıyor.

Ismael’in öncelikli hedefi orta sahadan gol ve asist katkısı almak.

Valerien Ismael için 3 kritik maç
SPOR
Valerien Ismael için 3 kritik maç

Gedson dönüyor

Orta sahada 5 maçta görev alan Dele Alli sadece 1 gol katkısı verirken, Salih Uçan 1 gol 1 asistle oynadı. Gedson Fernandes ise gol henüz golle tanışmadı ve sadece 1 asist yapabildi. Beşiktaş’ta kaptan Josef de gol ve asisti olmayan bir diğer oyuncu oldu.

Fransız çalıştırıcı orta saha oyuncuları ile görüşerek daha fazla rakip kaleye yaklaşmalarını istedi. Ismael’in Hatayspor’a karşı Dele Alli’yi ya da Josef’i yedek oturtacağı, Gedson’u sahaya süreceği ifade edildi.
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