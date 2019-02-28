SÜPER LİG

Varane'ın dizinin görüntüsü şok etti

Real Madrid forması giyen Varane, Barcelona ile oynanan Kral Kupası maçında kendi kalesine attığı gol sırasında dizine aldığı yaranın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Varane'ın sakatlandığı pozisyon.

Varane'ın sakatlandığı pozisyon.

Fotoğraf: SUSANA VERA / Reuters

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barcelona ilk finalist oldu. Katalan ekibine turu getiren golleri 50 ile 73. dakikalarda Luis Suarez ve 69'da kendi kalesine Raphael Varane kaydetti.

Varane, kendi kalesine attığı gol sırasında dizine aldığı yaranın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Takım arkadaşı Dani Carvajal ile çarpışan Fransız futbolcunun dizinde ciddi bir yaralanma olduğu görülürken, cumartesi günü La Liga'da Barcelona ile oynanacak mücadelede forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

  • Varane 69. dakikada yaşadığı sakatlığa rağmen 90 dakika forma giydi.

Varane, dizinin görüntüsünü
Varane, dizinin görüntüsünü

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