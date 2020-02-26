Vedat Muriqi'in performansı neden düştü?

Fenerbahçe’nin ligde son oynadığı 4 maçtaki kötü performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Kosovalı forvet Vedat Muriqi’nin hücumda yalnız kalması ve istediği paslar gelmeyince orta sahaya kadar gelerek top alması üretkenliğinin azalmasına neden oluyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe ligde son 4 maçtır gol yollarında suskun kalan Vedat Muriqi golcü kimliğinden uzak bir performans sergiliyor. Performansı eleştirilen Kosovalı forvetin düşüşünün nedeni hücum bölgesinde yalnız kalması. Ceza sahasında yeterince pas alamayan, kanatlardan da ceza sahasına topu taşıyacak etkili hücumlar gerçekleşmeyince Vedat Muriqi’nin gol yollarında üretkenliği azalıyor. Kenar ortaları da ceza sahasında yalnız kalan 25 yaşındaki forvete ulaşmıyor. Rakip de özel önlem alınca Vedat Muriqi rakip stoperleri arasında istediği fırsatları bulamıyor.
Kanatların performansı ve teknik heyetin Vedat’a topu taşıyacak gerçek kanat oyuncularına kanatlarda görev vermemesi hücum hattını direkt etkiliyor. Teknik heyet de son haftalardaki üretkenlik sorununa bir türlü çözüm bulamadı. Teknik heyet Kosovalı forvetin yanı sıra ceza sahasına ikinci golcü sokmadığı için sarı-lacivertliler ne Vedat Muriqi’in hava topu hakimiyeti ne de onun istasyon yapıp indirdiği topları kullanılabiliyor.
Ceza sahasında istediği toplar gelmeyince Vedat Muriqi de top almak için orta sahaya geliyor bu da Fenerbahçe’nin hücum gücünün kaybolmasına neden oluyor.
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