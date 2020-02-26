Vedat Muriqi'in performansı neden düştü?

Fenerbahçe ligde son 4 maçtır gol yollarında suskun kalan Vedat Muriqi golcü kimliğinden uzak bir performans sergiliyor. Performansı eleştirilen Kosovalı forvetin düşüşünün nedeni hücum bölgesinde yalnız kalması. Ceza sahasında yeterince pas alamayan, kanatlardan da ceza sahasına topu taşıyacak etkili hücumlar gerçekleşmeyince Vedat Muriqi’nin gol yollarında üretkenliği azalıyor. Kenar ortaları da ceza sahasında yalnız kalan 25 yaşındaki forvete ulaşmıyor. Rakip de özel önlem alınca Vedat Muriqi rakip stoperleri arasında istediği fırsatları bulamıyor.

Fenerbahçe'de sarsıntı sürüyor Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 20 yıl sonra Galatasaray’a 3-1 yenilmesinin yankıları sürerken, futbolcuların motivasyonu adeta sıfıra indi. Sarı-lacivertli takımda teknik heyetten oyuncusuna kadar herkesin yüzü asık, idmanlarda ağızları bıçak açmazken, çift kale maçlar dahi oldukça moralsiz geçiyor. Takım içindeki bu stres ve gerginliği azaltmak için hem geleceği belirsiz olan teknik heyet futbolcularla toplantılar yapıyor hem de oyuncular kendi aralarında konuşmalar yapıyor. Teknik heyet takımın moral bozukluğundan ve gerginlikten kurtulması için yoğun çaba gösteriyor.Şampiyonluk şansını oldukça azaltan Fenerbahçe ligi bitirebileceği en üst seviyede bitirmek isterken, elinde son hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Ancak buna rağmen futbolcular tamamen dağılmış durumda olduğu için yarı finalde oynanacak Trabzonspor kupa maçları bile takım için riskli olarak gözüküyor. Taraftar hesap istiyorYanal'a güven kalmadıTeknik direktör Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki geleceğinin de pamuk ipliğine bağlı olması futbolcular arasında güvenirliğini kaybetmesine neden oluyor. Bundan sonraki maçlarda puan kaybında Yanal’ın takımdan ayrılması beklenirken, yönetim sezon sonunda ise kendisiyle kesin olarak yollarını ayıracak. Bu durum teknik heyetin futbolcular üzerindeki otoritesi üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Futbolcular gelecek sezon takımda olmayacak Ersun Yanal’a olan güvenini kaybederken, bu da teknik heyetin takım üzerindeki otoritesini iyice kaybetmesine yol açıyor.Samandıra'da toplanan bir grup taraftar Ali Koç yönetimini istifaya davet etti. pic.twitter.com/2eSXHKjVlF— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 23, 2020

Kanatların performansı ve teknik heyetin Vedat’a topu taşıyacak gerçek kanat oyuncularına kanatlarda görev vermemesi hücum hattını direkt etkiliyor. Teknik heyet de son haftalardaki üretkenlik sorununa bir türlü çözüm bulamadı. Teknik heyet Kosovalı forvetin yanı sıra ceza sahasına ikinci golcü sokmadığı için sarı-lacivertliler ne Vedat Muriqi’in hava topu hakimiyeti ne de onun istasyon yapıp indirdiği topları kullanılabiliyor.

Ceza sahasında istediği toplar gelmeyince Vedat Muriqi de top almak için orta sahaya geliyor bu da Fenerbahçe’nin hücum gücünün kaybolmasına neden oluyor.



