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Vitor Pereira yıldız oyuncuya özgürlük tanıyacak: Yapılması gerekeni tek tek anlatıyor

Hücumda daha etkin ve üretken bir takım hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kapanan takımlara karşı oyunu açmakta zorlanan futbolcularına bu konuda çalışmalar yaptırırken, neler yapmaları gerektiğini tek tek anlatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira yıldız oyuncuya özgürlük tanıyacak: Yapılması gerekeni tek tek anlatıyor
Fenerbahçe ligdeki tek mağlubiyetini Başakşehir'e karşı aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hücumda daha etkin ve üretken bir takım hedefliyor. 3. bölgede daha etkili bir takım isteyen Portekizli teknik adam, topa hakim olan ve 3. bölgeye yerleşen, rakip atakları alan savunması ve etkili geçiş oyunları ile erken durduran ve yine topa hızla hakim olan bir takım istiyor. Ancak Fenerbahçe, özellikle kapanan takımlara karşı oyunu açmakta sıkıntı yaşıyor.

Pereira buna göre taktiksel çalışmalar yaptırıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, saha yerleşimi ve pozisyon alımı konusunda antrenmanlar yaptırıyor, oyunculara neler yapmaları gerektiği konusunda tek tek anlatımda bulunuyor.

  • Berisha'ya özgürlük
  • Pereira, Berisha’nın sahada daha fazla topla buluşması için özgürlük tanıyacak. 10 numara gibi sahada özgür oynayacak ve hücum organizasyonunu yönlendirecek olan Alman futbolcu son noktada yine bitiriciliğini kullanacak. Berisha kapanan rakiplere karşı orta sahaya inip paslaşma trafiğinin önemli aktörü olacak. Adam savunması yapıldığında ise verkaçlarla içeriye kaçacak ve savunmayı üzerine çekecek. Gerektiğinde tekniğini kullanarak ve savunma arkasına sarkarak goller atacak.

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