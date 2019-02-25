Vodafone Park'ta taç kavgası: Saha karıştı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında Dirar ve Beşiktaş'ın ısınan futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Taç pozisyonunda topu almaya giden Faslı futbolcu, Necip Uysal ile gerginlik yaşadı.

İki futbolcu da sarı kart görürken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Necip'i sarı kartı olduğu için oyuna dahil etmedi.

Beşiktaş 3-1 öndeyken yaşanan bu gerginlik sonrası Fenerbahçe art arda 2 gol atarak skoru 3-3'e getirdi ve maçtan 1 puanla ayrıldı.