SÜPER LİG

Vodafone Park'ta taç kavgası: Saha karıştı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında taç kavgası yaşandı. Sarı lacivertlilerin yüklendiği dakikalarda top taca çıkarken Dirar ve Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal arasında gerginlik yaşandı. Bu pozisyon sonrasında iki futbolcu da sarı kart görürken Necip, sarı kartı olması gerekçesiyle oyuna giremedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcu Dirar ve Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal arasında gerginlik yaşandı. Burak Yılmaz futbolcuları ayırdı.

Fenerbahçeli futbolcu Dirar ve Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal arasında gerginlik yaşandı. Burak Yılmaz futbolcuları ayırdı.

Fotoğraf: CAN EROK

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında Dirar ve Beşiktaş'ın ısınan futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Taç pozisyonunda topu almaya giden Faslı futbolcu, Necip Uysal ile gerginlik yaşadı.

İki futbolcu da sarı kart görürken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Necip'i sarı kartı olduğu için oyuna dahil etmedi.

Beşiktaş 3-1 öndeyken yaşanan bu gerginlik sonrası Fenerbahçe art arda 2 gol atarak skoru 3-3'e getirdi ve maçtan 1 puanla ayrıldı.

  • Maçta görev almamasına rağmen 60. dakikada sarı kart gören Necip Uysal cezalı duruma düştü. Bu sezon Akhisarspor, MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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