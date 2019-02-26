Volkan Demirel'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü Beşiktaş deplasmanında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi Volkan Demirel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada maçı kazanamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti.

Demirel, derbiyle ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Maçın bir saniyesi bile susmadan 90 dakika bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü borç biliriz. Galip gelemediğimiz için üzgünüz."