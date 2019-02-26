Volkan Demirel'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, berabere biten Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı paylaşımda, galip gelemedikleri üzgün olduğunu belirtti ve desteklerinden dolayı taraftara teşekkür etti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü Beşiktaş deplasmanında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi Volkan Demirel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada maçı kazanamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti.
Demirel, derbiyle ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Maçın bir saniyesi bile susmadan 90 dakika bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü borç biliriz. Galip gelemediğimiz için üzgünüz."
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