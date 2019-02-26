SÜPER LİG

Volkan Demirel'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, berabere biten Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı paylaşımda, galip gelemedikleri üzgün olduğunu belirtti ve desteklerinden dolayı taraftara teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirel'in derbideki gol sevinci.

Volkan Demirel'in derbideki gol sevinci.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü Beşiktaş deplasmanında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi Volkan Demirel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada maçı kazanamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti.

Demirel, derbiyle ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

  • "Maçın bir saniyesi bile susmadan 90 dakika bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü borç biliriz. Galip gelemediğimiz için üzgünüz."


Volkan Demirel Beşiktaşlı taraftarlarla gerginlik yaşadı
Volkan Demirel Beşiktaşlı taraftarlarla gerginlik yaşadı

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiden önce siyah-beyazlı taraftarlar Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi.Volkan Demirel sahaya çıkar çıkmaz tecrübeli file bekçisini adeta ıslık yağmuruna tutan siyah-beyazlı taraftarların bu tepkisi dakikalarca sürdü.Beşiktaşlı taraftaların tepkisine karşılık veren Volkan Demirel ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Isınma bölümümün tamamında devam eden bu gerginlik, maçın başlama düdüğü ile son buldu.Erman Toroğlu: Zavallı FenerbahçeFenerbahçe'ye gol atan Gökhan Gönül sevinmediVodafone Park'ta Tolgay Arslan'a büyük tepki

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