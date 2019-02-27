Volkan Demirel'in devre arasında takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı

Süper Lig’in 23. haftasında 3-3 berabere biten derbinin yankıları sürmeye devam ediyor. İlk yarısı 3-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile biten maçın ikinci yarısında Fenerbahçe tarihi bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 1 puan almayı başarmıştı.

Maç sonrası futbolcuların yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda, ilk yarının sonunda soyunma odasındaki havadan bahsedilmiş fakat neler konuşulduğuna dair detay verilmemişti.

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel’in Beşiktaş maçının devre arasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

İşte Volkan Demirel’in arkadaşlarına söylediği sözler:

"Oley çekip, Fener kümeye diye bağırıyorlar. Biz Fenerbahçeyiz. Kim olduğumuzu gösterelim. Biz Beşiktaş'tan iyi takımız, bunu onlara gösterelim ve böyle bağıran taraftarlarını pişman edelim."