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Xavi Hernandez’den sürpriz karar: Barcelona’nın altın jenerasyonunu reddetti

Xavi Hernandez’den sürpriz karar: Barcelona’nın altın jenerasyonunu reddetti

09:4821/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Xavi Hernandez’den sürpriz karar
Xavi Hernandez’den sürpriz karar

Barcelona’nın efsane isimlerinden Xavi Hernandez Inter Miami’den bir teklif aldı. Xavi, eski takım arkadaşlarından Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba ve Luis Suarez gibi birçok yıldızın bulunduğu kulübü reddetti. Detaylar haberimizde.

Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takım ile anlaşmayan ve yeni adresi merak konusu haline gelen Xavi Hernandez ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Peki, Xavi Hernandez hangi takımı çalıştıracak? İşte detaylar.

INTER MIAMI'Yİ REDDETTİ

Sport'un haberine göre; Gerard Tata Martino ile olan birlikteliğini sona erdirmeyi planlayan Inter Miami, genç çalıştırıcıyı teknik direktörlük görevine getirmek istedi.

Bu olasılık Xavi’ye Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba ve Luis Suarez gibi eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelme fırsatı sunabilirdi. Ancak Xavi’nin planları bu yönde değil.

HİÇBİR TEKLİFİ KABUL ETMEYECEK

44 yaşındaki başarılı teknik adam, sezon ortasında hiçbir teklifi kabul etmeme konusunda kararlı görünüyor. Amacı, başka bir teknik direktör tarafından tasarlanmış bir takımı devralmak yerine, yeni bir projeye sezon başından itibaren başlamak.

SON PERFORMANSI

Efsanesi olduğu Katalan ekibi ile 143 maça çıkan Xavi, 2.07 maç başı puan ortalaması yakaladı ve 1 LaLiga ile 1 İspanya Süper Kupası kazandı.



#Xavi Hernandez
#Barcelona
#Inter Miami

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