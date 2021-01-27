Spor Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR Süper Kupa maçında gözlerini kapattı
SÜPER LİG

Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR Süper Kupa maçında gözlerini kapattı

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Kupa maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ponck'un elinden dışarıya çıkan topta bordo mavili oyuncular penaltı itirazlarında bulunurken hakem Yaşar Kemal Uğurlu 'devam' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü A Spor'dan alınmıştır.
Görüntü A Spor'dan alınmıştır.

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Kupa maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tartışma çıkartan bir karara imza attı.

Uğurlu, önündeki pozisyonda Ponck'un elinden dışarı çıkan top için 'korner' kararı verdi. Trabzonsporlu futbolcular bu pozisyonda 'penaltı' itirazlarında bulunsa da VAR hakemi Abdülkadir Bitigen orta hakemi uyarmadı ve pozisyon devam etti.

Yaşanan bu pozisyon sonrasında sosyal medyada mücadelenin hakemleri için tepki mesajları atıldı.

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