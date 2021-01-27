Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR Süper Kupa maçında gözlerini kapattı

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Kupa maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tartışma çıkartan bir karara imza attı.

Uğurlu, önündeki pozisyonda Ponck'un elinden dışarı çıkan top için 'korner' kararı verdi. Trabzonsporlu futbolcular bu pozisyonda 'penaltı' itirazlarında bulunsa da VAR hakemi Abdülkadir Bitigen orta hakemi uyarmadı ve pozisyon devam etti.

Yaşanan bu pozisyon sonrasında sosyal medyada mücadelenin hakemleri için tepki mesajları atıldı.

Yaşar Kemal Uğurlu, Ponck'un elinden kornere giden pozisyon için devam kararı verdi.



Sence bu karar doğru mu? pic.twitter.com/b2HJ36etCw — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 27, 2021