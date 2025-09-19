Yeni FISU Sporcu Temsilcisi belli oldu

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Sporcu Temsilcisi olarak milli cimnastikçi Bengisu Yıldız seçildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, 12-13 Eylül tarihlerinde çevrim içi düzenlenen FISU Öğrenci Elçileri Eğitimi'ne, 75 Ulusal Üniversite Spor Federasyonu ve 3 Kıtasal Üniversite Spor Federasyonundan 126 öğrenci temsilcisi katıldı.
FISU Başkanı Leonz Eder'in koordinesindeki toplantıda milli sporcu Bengisu, Türkiye adına 2025-2026 dönemi FISU Sporcu Temsilcisi seçildi.