Yeni FISU Sporcu Temsilcisi belli oldu

17:3419/09/2025, Cuma
AA
Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız
Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Sporcu Temsilcisi olarak milli cimnastikçi Bengisu Yıldız seçildi.

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Sporcu Temsilcisi olarak seçildi.


Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, 12-13 Eylül tarihlerinde çevrim içi düzenlenen FISU Öğrenci Elçileri Eğitimi'ne, 75 Ulusal Üniversite Spor Federasyonu ve 3 Kıtasal Üniversite Spor Federasyonundan 126 öğrenci temsilcisi katıldı.


FISU Başkanı Leonz Eder'in koordinesindeki toplantıda milli sporcu Bengisu, Türkiye adına 2025-2026 dönemi FISU Sporcu Temsilcisi seçildi.



#FISU
#Bengisu Yıldız
#Türkiye Cimnastik Federasyonu
