Mehmet Taha Çelik Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonu

Milli sporcu Mehmet Taha Çelik
İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Taha Çelik, şampiyon oldu.
Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre Venedik kentindeki organizasyonda Mehmet Taha, 71 kilo low kick kategorisinde mücadele etti.
Rakibi Matija Radovic'i yenen Mehmet Taha, gençler Avrupa şampiyonu oldu.
