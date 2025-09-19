Yeni Şafak
Mehmet Taha Çelik Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonu

17:2919/09/2025, Cuma
AA
Milli sporcu Mehmet Taha Çelik
Milli sporcu Mehmet Taha Çelik

İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Taha Çelik, şampiyon oldu.

Milli sporcu Mehmet Taha Çelik, İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik elde etti.


Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre Venedik kentindeki organizasyonda Mehmet Taha, 71 kilo low kick kategorisinde mücadele etti.


Rakibi Matija Radovic'i yenen Mehmet Taha, gençler Avrupa şampiyonu oldu.



#Kick Boks
#Mehmet Taha Çelik
#Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonu
