Spor Trabzonspordan yeni sezonda farklı başlangıç Malatyada 6 gol atıldı
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor'dan yeni sezonda farklı başlangıç: Malatya'da 6 gol atıldı

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Yeni Malatya'ya konuk oldu. Trabzonspor, Malatya deplasmanından 5-1'lik galibiyetle döndü. Trabzonspor'un gollerini Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny (P) attı. Malatya'nın tek golü Adem Büyük'ten geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maç özeti ve golleri izle: Trabzonspor golleri izle
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig'in ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor haftanın kapanış gününde karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, Yeni Malatya karşısında ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. Trabzonspor'un gollerini Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho ve Hamsik attı. Malatya'nın tek golü Adem Büyük'ten geldi.

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının önemli anları;

GOL!

  • 3. dakikada sol kanattan Hamsik’in ortasında Bakasetas kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL!

  • 10. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

24. dakikada Hafez’in sol kanattan ortasında Adem Büyük’ün kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

GOL!

  • 29. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Nwakeme’nin pasında Gervinho meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

GOL!

  • 32. dakikada sağ kanattan Mustafa’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

GOL!

  • 42. dakikada Gervinho’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamsik, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi. 1-4

52. dakikada sağ kanattan Mustafa’nın ortasında ceza sahası içinde Adem’in kafa vuruşunda top auta çıktı.

GOL!

  • 65. dakikada Haddadi’nin müdahalesiyle Djaniny ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-5

72. dakikada Trabzonspor’un sol kanattan gelişen atağında Djaniny’nin ortasında Bakasetas’ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

YENİ MALATYA-TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Abone Ol Google News
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Talibandan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
Yüzüstü bıraktı

Yüzüstü bıraktı

​ABD, Afganistan'da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti.
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Sınır hattında 7/24 takip

Sınır hattında 7/24 takip

​Hem elektronik hem fiziki koruma.
DNA'dan kimlik tespiti

DNA'dan kimlik tespiti

​10 savcı görevlendirildi.

Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.

İstanbul'da <br>4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye <br>saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.
Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.
Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.