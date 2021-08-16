Trabzonspor'dan yeni sezonda farklı başlangıç: Malatya'da 6 gol atıldı

Süper Lig'in ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor haftanın kapanış gününde karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, Yeni Malatya karşısında ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. Trabzonspor'un gollerini Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho ve Hamsik attı. Malatya'nın tek golü Adem Büyük'ten geldi.
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının önemli anları;
GOL!
- 3. dakikada sol kanattan Hamsik’in ortasında Bakasetas kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
GOL!
- 10. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
24. dakikada Hafez’in sol kanattan ortasında Adem Büyük’ün kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
GOL!
- 29. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Nwakeme’nin pasında Gervinho meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
GOL!
- 32. dakikada sağ kanattan Mustafa’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
GOL!
- 42. dakikada Gervinho’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamsik, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi. 1-4
52. dakikada sağ kanattan Mustafa’nın ortasında ceza sahası içinde Adem’in kafa vuruşunda top auta çıktı.
GOL!
- 65. dakikada Haddadi’nin müdahalesiyle Djaniny ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-5
72. dakikada Trabzonspor’un sol kanattan gelişen atağında Djaniny’nin ortasında Bakasetas’ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.