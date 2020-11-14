SÜPER LİG

Yeni transfer Harrison Manzala 8 hafta sonra takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor’un sezon başında kadrosuna kattığı fakat geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Harrison Manzala, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Haber Merkezi İHA
Harrison Manzala sezon başında Angers'den transfer edilmişti.

Harrison Manzala sezon başında Angers'den transfer edilmişti.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da Harrison Nsımnukızaza Manzala Tusungama sevinci var. Sezon başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle 8 haftadır formasından uzak kalan Kongolu kanat oyuncusu Harrison Manzala sakatlığından kurtuldu.

Lige verilen arada takıma katılarak çalışmalara başlayan Harrison Manzala, milli aradan sonra oynanacak olan Galatasaray maçında forma giymek istiyor.

  • Antrenmanlarda oldukça hırslı ve istekli olan Manzala bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.


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