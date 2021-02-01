​Yeşil sahada şık hareket​

Ümraniyespor-Samsunspor maçı hem fair play hem de kural hatası ile güne damgasını vurdu.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında dün oynanan ve 2-2 sona eren Ümraniyespor-Samsunspor maçının son anlarında futbol sahalarında ender yaşanan bir olay yaşanırken, hem ev sahibi ekibin fair play davranışı hem de hakemin kural hatası güne damgasını vurdu.

Maçın 90. dakikasında yaşanan sakatlığın ardından hakem Ramazan Keleş hava atışıyla oyunu başlattı. Samsunsporlu Djedje’nin duraksamasının ardından topu rakip kaleye taşıyan Okan Derici, kaleciyi de geçerek ağlara gönderdi: 2-1. Golden sonra Samsunspor kenar yönetimi ve futbolcular maçın hakemine yoğun itirazlarda bulunurken, karşılaşmayı yöneten Ramazan Keleş, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’a kırmızı kart gösterdi. Olayların yatışmasının ardından Ümraniyespor kenar yönetiminin aldığı kararla fair-play çerçevesinde santranın ardından hiç bir oyuncuları topa müdahele etmezken, rakip kaleye yönelen Samsunsporlu Nadir Çiftçi, topu ağlara gönderdi ve maça dengeyi getirdi: 2-2.

SAMSUNSPOR’DAN KURAL HATASI İTİRAZI

Maçın ardından Samsunspor Kulübü bir açıklama yayımlayarak hakemin şekilde kural hatası yaptığını belirterek, karşılaşmanın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuracaklarını açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) 2020-21 sezonu için geçerli olan Futbol Oyun Kuralları Kitabı’nın 8. maddesine göre, eğer hakem atışında top, en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyunun aşağıdaki durumlara göre tekrar başlaması gerekiyor. Eğer top rakip takımın kalesine girerse kale vuruşuyla, eğer top takımın kendi kalesine girerse köşe vuruşuyla başlaması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.