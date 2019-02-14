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Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını bırakıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa kararı aldığı öne sürüldü. 'İddaa' ihalesini kazananın resmi olarak açıklanmasının ardından Demirören'in federasyondaki görevini bırakacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım Demirören 2012 yılında TFF Başkanı olarak seçilmişti.

Yıldırım Demirören 2012 yılında TFF Başkanı olarak seçilmişti.

'İddaa' ihalesinde en iyi teklifi Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim verdi. Spor Toto Teşkilatı, birkaç gün içerisinde ihaleyi kazananı yazılı olarak açıklayacak.

En iyi teklifi veren Şans Girişim'in ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İhaleyi kazananın resmen açıklanmasıyla birlikte Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığı görevinden istifa edeceği belirtildi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetimindeki Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim'in spor bahisi ihalesine katılması çeşitli polemiklere neden olmuştu.

Sinan Vardar TFF başkanlığına aday olacak
Sinan Vardar TFF başkanlığına aday olacak

Türkiye Futbol Federasyonu’nun mayıs ayında yapılması planlanan kongresi öncesinde Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.Yıldırım Demirören’in İddaa ihalesini kazanması halinde görevden ayrılma ihtimalinin de konuşulması üzerine açıklamada bulunan Sinan Vardar şöyle konuştu;Sosyal medyada insanların bu konuda yoğun bir talebi var. Halkın talebi karşısında kayıtsız kalamam. Mayıs ayında yapılacak olan kongreye adaylığımı koyacağım. Ancak bu arada eğer Yıldırım Demirören, İddaa ihalesini alması sonucunda görevi bırakırsa, yine adaylığımı koyacağım.Mehmet Demirkol: TFF başkanı adayım Hamit Altıntop

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