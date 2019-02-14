Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını bırakıyor

'İddaa' ihalesinde en iyi teklifi Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim verdi. Spor Toto Teşkilatı, birkaç gün içerisinde ihaleyi kazananı yazılı olarak açıklayacak.

En iyi teklifi veren Şans Girişim'in ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İhaleyi kazananın resmen açıklanmasıyla birlikte Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığı görevinden istifa edeceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetimindeki Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim'in spor bahisi ihalesine katılması çeşitli polemiklere neden olmuştu.