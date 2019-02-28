Son dakika: Yıldırım Demirören TFF'den istifa etti - Demirören neden istifa etti
Yıldırım Demirören TFF'den istifa etti
İstifa edip etmeyeceği uzun zamandır tartışılan Yıldırım Demirören, TFF'den istifa ettiğini açıkladı. Demirören, neden istifa ettiğini "İDDİAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" cümleleriyle açıkladı. Olağanüstü kongreye kadar TFF Başkanlığı görevini Hüsnü Güreli'nin yürüteceği öğrenildi.
Sertaç AksanYeni Şafak
Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etti.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDİAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, olağanüstü kongreye kadar TFF Başkanlığı görevini Hüsnü Güreli'nin yürüteceği öğrenildi.
İstifası bekleniyordu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetimindeki Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim'in spor bahisi ihalesine katılması çeşitli polemiklere neden olmuştu.
Spor kamuoyunın bir kısmı Demirören'in istifa etmesi gerektiğine dair haberler ve sosyal medya paylaşımları yapmış, Demirören'den bu süreçte herhangi bir açıklama gelmemişti.
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