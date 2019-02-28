Yıldırım Demirören TFF'den istifa etti

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etti.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDİAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olağanüstü kongreye kadar TFF Başkanlığı görevini Hüsnü Güreli'nin yürüteceği öğrenildi.

İstifası bekleniyordu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetimindeki Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim'in spor bahisi ihalesine katılması çeşitli polemiklere neden olmuştu.

Spor kamuoyunın bir kısmı Demirören'in istifa etmesi gerektiğine dair haberler ve sosyal medya paylaşımları yapmış, Demirören'den bu süreçte herhangi bir açıklama gelmemişti.

Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını bırakıyor 'İddaa' ihalesinde en iyi teklifi Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim verdi. Spor Toto Teşkilatı, birkaç gün içerisinde ihaleyi kazananı yazılı olarak açıklayacak.En iyi teklifi veren Şans Girişim'in ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.İhaleyi kazananın resmen açıklanmasıyla birlikte Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığı görevinden istifa edeceği belirtildi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetimindeki Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim'in spor bahisi ihalesine katılması çeşitli polemiklere neden olmuştu.Sinan Vardar TFF başkanlığına aday olacak