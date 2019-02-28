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Son dakika: ​Yıldırım Demirören TFF'den istifa etti - Demirören neden istifa etti

Yıldırım Demirören TFF'den istifa etti

İstifa edip etmeyeceği uzun zamandır tartışılan Yıldırım Demirören, TFF'den istifa ettiğini açıkladı. Demirören, neden istifa ettiğini "İDDİAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" cümleleriyle açıkladı. Olağanüstü kongreye kadar TFF Başkanlığı görevini Hüsnü Güreli'nin yürüteceği öğrenildi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Yıldırım Demirören.

Yıldırım Demirören.

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etti.

  • TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDİAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, olağanüstü kongreye kadar TFF Başkanlığı görevini Hüsnü Güreli'nin yürüteceği öğrenildi.

Hüsnü Güreli.
Hüsnü Güreli.

İstifası bekleniyordu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetimindeki Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim'in spor bahisi ihalesine katılması çeşitli polemiklere neden olmuştu.

Yıldırım Demirören.
Yıldırım Demirören.

Spor kamuoyunın bir kısmı Demirören'in istifa etmesi gerektiğine dair haberler ve sosyal medya paylaşımları yapmış, Demirören'den bu süreçte herhangi bir açıklama gelmemişti.

Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını bırakıyor
Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını bırakıyor

'İddaa' ihalesinde en iyi teklifi Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim verdi. Spor Toto Teşkilatı, birkaç gün içerisinde ihaleyi kazananı yazılı olarak açıklayacak.En iyi teklifi veren Şans Girişim'in ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.İhaleyi kazananın resmen açıklanmasıyla birlikte Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığı görevinden istifa edeceği belirtildi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetimindeki Demirören Holding'in iştiraki Şans Girişim'in spor bahisi ihalesine katılması çeşitli polemiklere neden olmuştu.Sinan Vardar TFF başkanlığına aday olacak

Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü
Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndü

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına A Milli Takım'ın başına getirildiği duyuruldu.Federasyon'un sitesinden yapılan açıklama şöyle;"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı takıma dünya üçüncülüğü yaşatmıştı.Şenol Güneş&#39;in Milli Takım karnesi;🏟43 maç✅20 galibiyet⛔11 beraberlik❌12 mağlubiyet⚽Atılan gol: 61🥅Yenilen gol: 41🥉2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüğü. pic.twitter.com/wSUZ1EXwYT&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Şubat 2019

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