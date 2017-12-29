Yılmaz Vural: Beni Galatasaray'dan arayanlar oldu

Teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Habertürk TV'de yayınlanan bir programa katılan tecrübeli teknik adam "Galatasaray, Tudor ile yolları ayırdı. Bu ayrılığın ardından size bir telefon geldi mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

Direkt yönetimden bir şey gelmedi ama arayanlar oldu. Bana dediler ki, 'Yönetimin yarısından fazlası seni istiyor. Bu kez iş farklılaştı' dediler. Beni istediklerini söylediler ama biz bunları konuşurken, Fatih Hoca göreve geldi. Fatih Hoca, Galatasaray'ın bir ismidir. Bazı dengeler vardır. Fatih Hoca, orada Fatih Hoca oldu. Orada 4 tane şampiyonluğu var, Avrupa şampiyonlukları var. Onlarca kupası var. Böyle bir isim ortada varken, iş değişir. O geldi ve olaylar Galatasaray'da duruldu.