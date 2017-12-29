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Yılmaz Vural'dan Galatasaray itirafı

Yılmaz Vural: Beni Galatasaray'dan arayanlar oldu

Teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın Tudor'la yollarını ayırmasının ardından kendisini arayanların olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Teknik direktör Yılmaz Vural

Teknik direktör Yılmaz Vural

Fotoğraf: IHA

Teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Habertürk TV'de yayınlanan bir programa katılan tecrübeli teknik adam "Galatasaray, Tudor ile yolları ayırdı. Bu ayrılığın ardından size bir telefon geldi mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

  • Direkt yönetimden bir şey gelmedi ama arayanlar oldu. Bana dediler ki, 'Yönetimin yarısından fazlası seni istiyor. Bu kez iş farklılaştı' dediler. Beni istediklerini söylediler ama biz bunları konuşurken, Fatih Hoca göreve geldi. Fatih Hoca, Galatasaray'ın bir ismidir. Bazı dengeler vardır. Fatih Hoca, orada Fatih Hoca oldu. Orada 4 tane şampiyonluğu var, Avrupa şampiyonlukları var. Onlarca kupası var. Böyle bir isim ortada varken, iş değişir. O geldi ve olaylar Galatasaray'da duruldu.

Yılmaz Vural: Erdoğan bize öl dese...
Diğer

Yılmaz Vural: Erdoğan bize öl dese...

Yılmaz Vural, Habertürk'te katıldığı Kübra Par ile Açık ve Net programda samimi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkilerinin de çok iyi olduğunu, dile getiren Vural 'Biz Tayyip beyi çok severiz. Siyasi görüşümüz aynıdır farklıdır o farklı dava. Ama Tayyip bey bu özel ilişkiden dolayı bize öl dese ölürüz' ifadelerini kullandı.

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