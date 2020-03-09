YORUM | Yani

"74'te başladı Karadeniz'in fırtınası. En büyük onurdu bize Kıbrıs'ın barış kupası" sözleri Trabzonspor gol attıktan sonra statta çalan ve herkesin coşkuyla eşlik ettiği Kazım Koyuncu'nun "Uy Aha" marşının sözlerinin bir bölümüdür. Sözler çok şey anlatıyor ama biz ordan sadece 'Fırtına'yı alalım.

Trabzonspor taraftarına dört şıklı bir soru sorsak ve şıkların birinde Fırtına cevabı da olsa. Soru da şöyle olsa; takımından her zaman ama her zaman beklediğin oyun stili tek kelime ile ne olmalı? Ben 'Fırtına' şıkkına yüzde 99'lara varan bir yanıt geleceğini düşünüyorum. Ya sen?

Trabzonspor'a yakıştırılan nedir? Fırtına. Var olduğu coğrafyanın doğa şartları ile, kent ile, taraftarının yapısı ile çok anlamlı örtüşüyor. Öyle ki çoğu zaman her mecrada duruma göre; 'Fırtına koptu', 'Fırtına durdu', 'Fırtınalı havada falanca uçamaz' vs gibi haber başlıkları atılır.

Peki, fırtına nasıl oluşur? Fırtına; atmosferde oluşan bir çalkantıdır. Şiddetli rüzgârlar ve genellikle yağmur, sulu kar, kar ya da dolu biçiminde yağış getirir. Çoğu zaman fırtınaya şimşek ve gök gürültüsü eşlik eder. Kuzeye doğru ilerleyen sıcak ve nemli havanın güneye doğru inen soğuk ve kuru havayla karşılaşması fırtınaya yol açar.

Tıpkı Trabzonspor taraftarının takımından beklediği oyun tarif ediliyor. Fırtına atmosferde oluşan bir çalkantıdır. Yani; fırtına oyununu oluşturursan sahada çalkantı yaratırsın. Şiddetli rüzgârlar ve genellikle yağmur, sulu kar, kar ya da dolu biçiminde yağış getirir. Yani; rüzgar gibi hızlı oynarsan her türlü gol gelir. Çoğu zaman fırtınaya şimşek ve gök gürültüsü eşlik eder. Yani; devam edersen aynı ritme ve hıza, gollerin devamı geldiği gibi karşı taraf korkar, dağılır. Kuzeye doğru ilerleyen sıcak ve nemli havanın güneye doğru inen soğuk ve kuru havayla karşılaşması fırtınaya yol açar. Yani; hele ki kuzeye evine gelen rakibe fırtınayı kesin oluşturacaksın.

Trabzonspor altyapısının her kademesinden A takıma kadar aynı mantalite ile aynı oyun anlayışı ile oyuncusunu yetiştirmeli. Yani; 'fırtına gibi oyna' mottosu ile. Öyle ki Trabzonspor ilk şampiyon olduğu yıllarda da fırtına gibi oynayarak İstanbul'dan kupayı Anadolu'ya taşıdı.

Peki şu anki takım fırtına oyununu oynayabilir mi? Oynar. Oynadı da. Tek eksik fırtınanın hızını, ritmini yakalayamamasıdır. Bu hızı yakalamada her oyuncu gibi özellikle Mikel ve Sosa'ya çok iş düşüyor. Abdülkadir Ömür de fırtına oyununa hız katacak önemli silahtır. Takım savunmasını hakkıyla beceremeyen bir takım daha fazla bu yönde çaba sarf etmemeli. Kendi oyun anlayışını, hızını, ritmini rakibe kabul ettirmelisin. Yani; fırtına oluşturmalısın.

Şampiyonluk yolunda önemli olan puan kaybetmemek. Trabzonspor bu özelliğini yitirmiyor. Fakat puan kaybetme kredisini olmaması gereken maçlarda tüketiyor. Trabzonspor futbol takımı kadro kalitesinin ve kendi yeteneklerinin farkına varmalı. Sen fırtınanı oluştur devamı gelir. Bu takımın oluşturacağı fırtına ile başarı gelmemesi mümkün değil ama hani oldu da başarı gelmedi. Bir şarkının nakaratında da dediği gibi; "Fırtınalar koparsa kopsun. Sürüklesin ikimizi. Arzular tutuştursun bizi. Razıyım sonuna senle olsun."

Gaziantep maçında hakem hata yapmamıştır. Sonucu etkileyerek Trabzonspor'un iki puanını gasp etmiştir. Saha dışında hakkını savunmak için haklı fırtınalar koparan başkan Ağaoğlu ve yönetimine, saha içinde takım ve taraftar da eklenmeli. Malatya maçında fır-tı-na kop-ma-lı. Malatya maçında fırtına kopar ve evinde taraftarınla Başakşehir maçında aynı fırtınaya devam edersen seni kimse tutamaz. Yani ?

Seymen Aydın