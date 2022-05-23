Spor Yunus Akgün "Beni takip etmeye devam edin"
FUTBOL FUTBOL

Yunus Akgün: "Beni takip etmeye devam edin"

Ligin son maçı ile birlikte sözleşmesi biten ve takımı Galatasaray’a dönecek olan başarılı futbolcu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Yunus, maç içinde de oyundan alındıktan sonra başkan Murat Sancak’ın yanına giderek elini öptü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yunus Akgün: Beni takip etmeye devam edin
Yunus Akgün bu sezon 39 maçta 9 gol ve 17 asist üretti.

Sezonu Adana Demirspor'da geçiren ve performansıyla beğeni toplayan Yunus Akgün takıma veda etti. Kiralık olarak geldiği Galatasaray'a dönecek olan Akgün sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Yunus yayınladığı veda mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Benim için bu mesajı yazmak oldukça zor ama A’dan Z’ye hepinize çok borçlu olduğumu biliyorum. Burada, bu güzel şehirde ve bu büyük kulüpte geçirdiğim günleri asla unutmayacağım. Başta Başkanımız Murat Sancak’a (Bir başkandan çok daha fazlası, Ağabey, Baba... ), Asbaşkanımız Metin Korkmaz’a, üzerimde bu bir sene içerisinde en az alt yapıda ki hocalarım kadar emeği olan, benim için çok değerli olan ve bir ömür boyu çok değerli kalacak Vincenzo Montella hocama, Yönetim Kurulu üyelerimize, Sportif Direktörümüz Gökhan Göktürk’e, kulüp emekçilerimize, 2 yıldır beraber Mavi-Lacivertli formayı terlettiğimiz takım arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime ve siz güzel, coşkulu, asi ve büyük sevdalı Adana Demirspor taraftarlarına yaşattığınız her şey için teşekkür ederim. Burada bulunduğum süre içerisinde bir gün bile mutsuz olmadım ve bir gün bile umudumu kaybetmedim." Adana Demirspor forması giymek ve bu kulüpte oynamak gerçekten çok özeldi ve hep öyle kalacak. Bir tane Çubuklu Adana Demirspor formamı evime götürüyorum, kim bilir belki bir gün yine buluşuruz. Bu sürede beni takip etmeyi unutmayın, sizleri onurlandırmaya devam edeceğim ve hep kalbimin bir köşesi Mavi-Lacivert olacak."

Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

Doğumda köprücük kemiği kırıldı, vücudu mosmor oldu.
Toprak altından saray çıktı

Toprak altından 'saray' çıktı

Japon arkeolog keşfetti: Anadolu'nun en eskilerinden.
Ev kiralarına yeni düzenleme

Ev kiralarına yeni düzenleme

​Harekete geçildi: Üç bakanlık çalışma başlattı.

​Köln'de ırkçı saldırıya uğradı doktor böyle alay etti.

​Hindistan'dan Türkiye'ye saklı cenneti görmek için geldiler.
53 kişi hakkında<br>gözaltı kararı var

53 kişi hakkında
gözaltı kararı var

​FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon.

​Altı yaşındaki kızını öldürmüştü: İlk ifadesi ortaya çıktı.

Fatih'te ​hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı.

​Futbolcuların kaldığı oteli basmaya geldiler.

Eren Abluka-5 operasyonu başarıyla sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.