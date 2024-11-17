Yunus'a dev ilgi

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde yoluna dolu dizgin devam eden ve zirveye oynayan Galatasaray’da bu sezon bulduğu şansı iyi değerlendiren Yunus Akgün sergilediği futbolla dikkat çekti. Avrupa Ligi’nde 4 maçta 4 gol atan genç yıldız, gol krallığında da zirveye çıktı. PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham ağlarını birer kez sarsan Yunus'un İtalya’dan Napoli, İngiltere’den Manchester United, Almanya’dan E. Frankfurt, Hollanda’dan Ajax ve Portekiz’den Benfica gibi kulüplerin listesinde olduğu öğrenildi.





KEREM AKTÜRKOĞLU’NU GEÇECEK

25 yaşındaki oyuncuyu takip eden takımların devre arasındaki transfer döneminde Galatasaray’ın kapısını çalmak için hazırlıklara başladığı iddia edildi. Galatasaray ise 24 yaşındaki oyuncusuna henüz net bir fiyat biçmedi. Yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu’nu 12 milyon Euro’ya satan sarı-kırmızılılar, Yunus’tan daha büyük bir bonservis geliri bekliyor. Devre arasında oyuncusunu bırakmak istemeyen Aslan, talip olan takımlara sezon sonu randevu verecek.





Osimhen kapıları kapattı

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, başarılı performansıyla kendisine talip olan kulüpleri heyecanlandırıyor. Osimhen, devre arasında gelecek tüm tekliflere İSE kapıları kapattı. Menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Nijeryalı yıldız, sezon sonuna kadar Galatasaray’dan ayrılmak istemediğini belirtti. Devre arasında menajerinin teklif getirmemesini isteyen Osimhen, sarı-kırmızılılarla başarılı olmak istediğini dile getirdi.



