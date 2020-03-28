Yusuf Günay’ın testi pozitif: Fatih Terim'in durumu iyiye gidiyor

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yusuf Günay, Twitter hesabından, “Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum” paylaşımını yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da, “Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan başkan yardımcımız Sayın Yusuf Günay’ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen başkan yardımcımız Yusuf Günay’a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim’in de yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

TERİMİN DURUMU İYİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyiye gittiğini belirtti. Bahçekapılı, “Babamın durumu daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum” ifadelerini kullandı.

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