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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabaka programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabaka programı açıklandı

17:1517/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakalarının programını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda müsabakalar 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacaktır. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.




#Ziraat Türkiye Kupası
#TFF
#Müsabaka

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