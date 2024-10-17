Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabaka programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda müsabakalar 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacaktır. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.