Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu

16:4922/12/2025, Pazartesi
AA
Kupada ikinci hafta fikstürü açıklandı.
Kupada ikinci hafta fikstürü açıklandı.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun grup aşamasının ikinci hafta programı şöyle:


13 Ocak 2026 Salı:


13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)


15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)


18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)


20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)


14 Ocak 2026 Çarşamba:


13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)


15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)


18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)


15 Ocak 2026 Perşembe:


13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)


15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)


18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)


20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)


