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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın hakemleri açıklandı

12:246/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk maçları başlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk maçları başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni formatın ilk haftası başlıyor. TFF, 1. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri duyurdu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. İlk hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.




İŞTE İLK HAFTANIN PROGRAMI:


Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak 4 maç ile başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:


Yarın:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)


15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)


D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)


21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)


8 Ocak Çarşamba

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)


C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)


20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)


A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)


9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)


18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)


20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)


C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)

#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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