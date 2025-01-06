Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni formatın ilk haftası başlıyor. TFF, 1. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri duyurdu. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. İlk hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
İŞTE İLK HAFTANIN PROGRAMI:
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak 4 maç ile başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)