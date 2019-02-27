Zirve umutları tükendi

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile evinde 3-3 berabere kalan ve 2 puan yitiren üçüncü sıradaki Beşiktaş’ın şampiyonluk umutları azaldı.

Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı grafiğiyle zirvenin gerisinde kalan ancak ikinci yarıdaki ilk 5 maçta aldığı iyi sonuçlarla umutlanan siyah-beyazlı ekip, 23. haftada Fenerbahçe karşısında yaşadığı puan kaybıyla zirvenin çok gerisine düştü. Fenerbahçe derbisindeki beraberlikle puanını 40’a yükselten Beşiktaş, 51 puanlı lider Medipol Başakşehir’in farkı 11’e çıkarmasına engel olamadı.

Siyah-beyazlı ekiple ikinci sıradaki Galatasaray arasındaki puan farkı ise 5’e yükseldi. Ligin 22. haftasında lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 9’a indirerek şampiyonluk için umutlanan Beşiktaş, ikinci sıradaki Galatasaray’ın ise 3 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında yaşadığı kayıpla hem şampiyonluk hem de ikincilik için umutlarının azalmasına engel olamadı. Siyah-beyazlı takım, 23. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonda 2018-2019’daki kadar zirvenin uzağında kalmamıştı.

Rüzgar tersine döndü

Sezonun İkinci yarısındaki performansıyla şampiyonluk yolunda umutlanan Beşiktaş’ta yeni hedefler konuşulmaya başlandı. F.Bahçe derbisinde alınan beraberlikten çok, maçın 3-0’dan dönüp 3-3’e gelmesi Beşiktaş’ta rüzgarı tersine döndürdü. Başakşehir ve G.Saray’ın kazandığı haftada derbiden 1 puanla ayrılan Beşiktaş, zirvenin 11 puan gerisine düştü. Teknik direktör Şenol Güneş, takımı tekrar toparlamanın hesaplarını yapıyor.

Güneş’e ilk tepki

Siyah-beyazlı takımın başına geldiği 2015-16 sezonundan itibaren Beşiktaş’ta 2 şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi’nde de önemli başarılara imza atan teknik direktör Şenol Güneş, önceki günkü derbinin ardından ilk kez taraftar tepkisi gördü. Derbi sonrası Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden arabasıyla ayrılırken taraftarın tepkisine maruz kalan Güneş, bir taraftarın, “F.Bahçe’den korkulmaz” sözüne, “Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın? Evine gelince tepki göstermiyorsun, burada gösteriyorsun” diye yanıt verdi.