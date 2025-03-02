Zorlu yolun ilk sınavı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde geride kalan 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde birinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 5 haftayı kapsayacak olan zorlu periyoduna da bugün başlamış olacak. Galatasaray, gelecek 5 maçta sırasıyla Kasımpaşa (D), Alanya (D), Antalya, Beşiktaş (D) ve Samsun (D) maçlarına çıkacak. 4 kez deplasmana gidecek olan Aslan, bu periyodu kayıpsız geçmek istiyor.
ASLAN’DA ÜÇ EKSİK
G.Saray'ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sarıkırmızılı ekipte ayrıca iki futbolcu sakatlığından dolayı Kasımpaşa'ya karşı süre alamayacak. Aslan’da son 4 resmi müsabakada forma giyemeyen Morata ile son 9 resmi maçı kaçıran Jakobs forma giyemeyecek.