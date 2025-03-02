Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Zorlu yolun ilk sınavı

Zorlu yolun ilk sınavı

Umut Yılmaz
04:002/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde geride kalan 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde birinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 5 haftayı kapsayacak olan zorlu periyoduna da bugün başlamış olacak. Galatasaray, gelecek 5 maçta sırasıyla Kasımpaşa (D), Alanya (D), Antalya, Beşiktaş (D) ve Samsun (D) maçlarına çıkacak. 4 kez deplasmana gidecek olan Aslan, bu periyodu kayıpsız geçmek istiyor.


ASLAN’DA ÜÇ EKSİK

G.Saray'ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sarıkırmızılı ekipte ayrıca iki futbolcu sakatlığından dolayı Kasımpaşa'ya karşı süre alamayacak. Aslan’da son 4 resmi müsabakada forma giyemeyen Morata ile son 9 resmi maçı kaçıran Jakobs forma giyemeyecek.


#spor
#Galatasaray
#Kasımpaşa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadroda 2. torba yasa müjdesi var: 100 bin taşeron işçi dikkat kesildi