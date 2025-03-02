Zorlu yolun ilk sınavı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde geride kalan 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde birinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 5 haftayı kapsayacak olan zorlu periyoduna da bugün başlamış olacak. Galatasaray, gelecek 5 maçta sırasıyla Kasımpaşa (D), Alanya (D), Antalya, Beşiktaş (D) ve Samsun (D) maçlarına çıkacak. 4 kez deplasmana gidecek olan Aslan, bu periyodu kayıpsız geçmek istiyor.