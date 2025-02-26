Galatasaray ipleri eline aldı

Galatasaray’ın Süper Lig’deki şampiyonluk yürüyüşü tüm hızıyla devam ediyor. Son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon da 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmak istiyor. Puan tablosunda en yakın rakibi F.Bahçe’nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Aslan, ezeli rakibiyle çıktığı derbideki beraberlikle ikili averaj avantajını da ele geçirdi. Bitime 12 hafta kala F.Bahçe tüm maçlarını kazanarak Galatasaray’ın en az 7 puan kaybetmesini bekleyecek.

8 PUAN KAYBETTİ

Bu sezon ligde 24 maça çıkan Aslan, yenilgi yüzü görmedi. 20 galibiyet ve 4 beraberlik alan Cimbom, 64 puan toplamayı başardı. G.Saray’ın 24 haftada kaybettiği puan sayısının 8 olması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, kalan 12 maçta en az 32 puan alarak sezonu 96 puan ve üzerinde tamamlamayı planlıyor.

7 DEPLASMANI VAR

Sarı-kırmızılı takımı kalan haftalarda önemli karşılaşmalar bekliyor. Aslan, kalan 12 maçının 7’sini deplasmanda oynayacak. Özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş derbilerini dış sahada oynayacak olan Galatasaray, puan kaybı yaşamamak için ince eleyip sık dokuyacak. Bu hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılılar, diğer hafta Alanyaspor’la dış sahada karşılaşacak.

Osimhen’den yeşil ışık

Yaz transfer sezonunda bir yıllığına G.Saray’a kiralık olarak gelen ve sezon sonunda kontratı bitecek olan Osimhen, kalmak için yeşil ışık yaktı. Nijeryalı golcü, “Sezon başında buraya geleceğimi kimse tahmin etmiyordu. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama herkesin şunu anlamasını istiyorum ki; bu kulübü gerçekten seviyorum, taraftarları çok seviyorum. Burada olmak benim için bir ayrıcalık. Şu an anı yaşıyorum ve keyif alıyorum” sözlerini sarf etti.

Aslan yorgun düştü

Yoğun bir maç programı içerisinde mücadele eden G.Saray’da sakatlıkların sayısı artıyor. F.Bahçe derbisinde Osimhen, Sallai ve Eren yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle maçı tamamlayamadı. 3 futbolcunun da durumuna yapılan tetkiklerin ardından bakılacak. Sarı-kırmızılı takımda İcardi, Morata ve Jakobs sakatlıkları sebebiyle takımdan uzak kalmıştı. Teknik heyet, Osimhen, Sallai ve Eren’in sağlık durumlarında ciddi bir problem olmamasını umuyor.







