Jose Mourinho ile Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanan maçların ardından sevkleri açıkladı. Derbi karşılaşması sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan iki teknik direktör Jose Mourinho ile Okan Buruk kurula sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından sevkleri duyurdu.
Derbi karşılaşması sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kurula sevk edildi.
Jose Mourinho 'sportmenliğe aykırı hareket' tedbirli, Okan Buruk ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle tedbirsiz PFDK'ya sevk edildi.