Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho ile Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

Jose Mourinho ile Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

22:1025/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Jose Mourinho - Okan Buruk
Jose Mourinho - Okan Buruk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanan maçların ardından sevkleri açıkladı. Derbi karşılaşması sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan iki teknik direktör Jose Mourinho ile Okan Buruk kurula sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından sevkleri duyurdu.


Derbi karşılaşması sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kurula sevk edildi.


Jose Mourinho 'sportmenliğe aykırı hareket' tedbirli, Okan Buruk ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle tedbirsiz PFDK'ya sevk edildi.


İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının sevkleri şu şekilde;





#PFDK
#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Jose Mourinho
#Okan Buruk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsun'da yarın 26 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıkladı