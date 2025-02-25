FIFA'dan Süper Lig ekibine 6 puan silme cezası

FIFA, Adana Demirspor'a cezayı kesti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."
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