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Zubkov fırtınası

Zubkov fırtınası

Ali Kemal Yazıcı
04:0015/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
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Oleksandr Zubkov
Oleksandr Zubkov

Sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un gollerini atan Zubkov, takımının son 5 maçtaki 8 golünün 4'ünü attı. Ukraynalı futbolcu skorer performansının yanı sıra hücuma getirdiği hareketle de dikkat çekiyor.

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, son haftalardaki skorer performansıyla dikkati çekiyor. Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen bordo-mavililerin gollerini kaydeden Zubkov, takımının son 5 maçtaki 8 golünün 4'ünü attı. Trabzonspor'un söz konusu dönemde ligdeki diğer gollerini ise Banza, Ozan Tufan, Mendy ve Draguş kaydetti. Ligde 8 maçta 468 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 188 dakika olmak üzere toplam 11 maçta 656 dakika forma giyen Zubkov, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.


İÇ SAHADA COŞTU

Zubkov, ligde ve kupadaki 5 golünü de Papara Park'ta kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, ligde Trabzon'da oynanan maçlarda Hatayspor ve Göztepe maçlarında birer, Çaykur Rizespor maçında da 2 olmak üzere 4 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK maçında 1 gol kaydetti. Zubkov'un gol attığı maçlarda Trabzonspor, Hatayspor'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı, Çaykur Rizespor'u da 2-0 yendi. Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı golle takımının yarı finale çıkmasında önemli rol oynadı. Ukraynalı oyuncu, Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının 3-2 galip gelmesini sağladı.


TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor’un ara transferde renklerine kattığı Zubkov attığı goller ve performansı ile Çaykur Rizespor maçına damgasını vurdu. Ukraynalı oyuncu, Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'a iki gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.


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#Oleksandr Zubkov
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