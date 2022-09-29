SRS ışığı neden yanar, yanması ne anlama geliyor?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük hayatımız da oldukça konforlu ve daha güvenli hale gelmektedir. Teknolojinin nimetleri en çok da otomotiv sektöründe kendine yer edinmekte. Teknolojinin getirdiği yenilikler vesilesiyle araçlarda daha sıkı güvenlik önlemleri hayata geçirilmiştir. Bahse konu olan araçlardaki güvenlik sisteminden biri de SRS sistemidir. Peki SRS Nedir, Ne İşe Yarar? Arabadaki SRS Işığı Neden Yanar? Bu ve bu konuya ilişkin çeşitli soruların yanıtını sizler için derleyip haberimizde sunduk.

SRS (Suplementary Restraint System) nedir?

SRS ilave güvenlik sistemi anlamına gelmekte. Bilgisayar tarafından kontrol edilebilen sistem sayesinde çarpışma durumunda hava yastıklarının açılmasından ve emniyet kemerlerinin sıkılaşmasından sorumludur. SRS hava yastıkları, emniyet kemerleri, bilgisayar sistemi ve bunları kontrol eden kablolardan meydana gelmekedir.

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SRS ışığı neden yanar?

SRS ışığı otomobilin ilk çalıştığı süre içinde yanması normaldir, çünkü aracın bilgisayarı donanımların çalışıp çalışmadığını kontrol eder. SRS ışığı yandıktan kısa bir süre sonra sönmüyorsa yahut araç seyir halindeyken SRS ışığı yanıyorsa otomobilin airbag sistemlerinde bir arıza olduğunu haber veriyordur.

Bu arıza sıklıkla aracın bilgisayarından, aküsünden veya hava yastıkları sisteminin bağlı olduğu kablolardan kaynaklanır. Böyle bir durumda en sağlıklısı otomobili en yakın servise kontrol ve bakıma götürmektir.

SRS ışığının yanması ne anlama geliyor?

SRS ışığının yanması hava yastığı sisteminde bir sorun olduğu anlamına gelir.Hava yastığı sistemindeki en yaygın sorun, değiştirilmesi gereken bir sensördür.Bu lamba açıksa ve arabanız bir kaza geçirdiyse, sensörü değiştirmesi için bir tamirciye götürmelisiniz.

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SRS ışığını nasıl düzeltebilirim?

Arabanızdaki SRS ışığını denemek ve düzeltmek için yapabileceğiniz birkaç şey var.İlk şey, ışığın kendisinde bir sorun olup olmadığını kontrol etmektir. Sadece çalışmıyorsa, ampulü değiştirebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, aracınızı servise götürmeniz gerekebilir. Arabanın içindeki kablolarda veya sensörde bir sorun olabilir.

SRS arızası nasıl düzeltilir?

İlk adım, SRS arızasının mekanik bir sorundan mı yoksa bir yazılım sorunundan mı kaynaklandığını belirlemektir. Mekanik bir sorunsa, arabanızı onarım için götürmeniz gerekecektir. Bu bir yazılım sorunuysa, kendiniz düzeltmeyi deneyebilirsiniz. İşte adımlar:

Arabanızı kapatıp tüm aksesuarları çıkararak başlayın.

SRS sistemine giren tüm elektrik konnektörlerini ayırın.

Direksiyon simidinin yanındaki ön paneldeki kapağı çıkarın ve onu yerinde tutan vidaları çıkarın.

SRS modülünü gösterge panelinin altından dikkatlice dışarı çekin ve tüm kablolarını ayırın.

Modülün içindeki kablolardan herhangi birinde yanlış bir şey olup olmadığını kontrol edin.Yanlış bir şey varsa, yeni bir tel ile değiştirin.

Her şeyi tekrar yerine takın ve tüm elektrik konnektörlerini yeniden takın.

Arabanızın aküsünü yeniden bağlayın ve arabanızı açın.

Arızalı bir sensör veya aktüatör nedeniyle SRS sisteminizin devre dışı bırakıldığını bildiren bir hata mesajı alana kadar bekleyin (bu işlem birkaç dakika sürebilir). Bu noktada, sensörlerinizden veya aktüatörlerinizden birinin bozulduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini bilirsiniz.

Kontrol motoru ışığım yanıyor, bu bir SRS arızasıyla ilgili olabilir mi?

Bir SRS arızasının kontrol motoru ışığınızın yanmasına neden olup olmadığını kontrol etmek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Önce anahtarı kapatıp tekrar açarak SRS sistemini sıfırlamayı deneyin. Sistemi sıfırladıktan sonra ışık sönerse, SRS sistemiyle ilgili bir sorun olabilir. Değilse, kontrol motoru ışığınızın yanmasına neden olan başka bir sorun olabilir. Bu durumda, neyin yanlış olduğunu bulmak için bir teşhis testi için arabanızı almanız gerekir.

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Hava yastıklarımda bir sorun olabileceğini düşünüyorum, sorun olup olmadığını nasıl anlarım?

Acil bir durumda açılmazlarsa hava yastıklarınızda bir sorun olabilir. Kontrol etmek için aracınızı sürün ve yolcu koltuğuna hava yastığını kapatacak herhangi bir şey giymeden birinin oturmasını sağlayın. Hava yastığı patlarsa, sisteminizde bir sorun var demektir. Ayrıca mekanik olarak bir sorun olup olmadığını görmek için bir tamirciye arabanızı kontrol ettirebilirsiniz.

SRS arızası olsa emniyet kemerlerim neden çalışmaz?

Emniyet kemerleriniz çalışmıyorsa, bunun nedeni bir SRS arızası olabilir.Bunu nasıl düzelteceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Kontağı kapatıp tekrar açın.Bu bazen sistemi sıfırlayabilir. Bu işe yaramazsa, kısıtlama kontrol modülünden (RCM) tüm kabloları çıkarmayı deneyin. Genellikle üç kablo vardır: biri kemer gerdirici için, biri hava yastığına giden güç kaynağı için ve biri de direksiyon simidi anahtarı için.Sorunu çözüp çözmediğini görmek için her bir kabloyu çıkarın ve ardından farklı bir sırayla yeniden bağlayın. Bu çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, kontrol ettirmek için arabanızı bir tamirciye götürmeniz gerekir.

SRS sistemi nasıl sıfırlanır?

SRS sistemini sıfırlamanın birkaç yolu vardır. Aşağıdaki adımları izleyerek kendiniz sıfırlamayı deneyebilirsiniz:

Akü kablolarını ayırın ve 10 dakika bekleyin. Akü kablolarını yeniden bağlayın ve kontağı açın. Her iki SRS düğmesini de üç saniye basılı tutun, ardından bırakın. İki bip sesi duyana kadar bekleyin, ardından iki düğmeyi tekrar bırakın. Kontağı kapatın ve tüm kabloları ayırın. Sürücü kapısını açın ve iç kaplamanın veya ön panelin parçalarını tutan vidaları sökün. Tüm iç kaplama parçalarını dikkatlice dışarı çekin, ardından gerekirse yenileriyle değiştirin. Tüm vidaları orijinal yerlerine yeniden takın, ardından tüm elektrik konnektörlerini yeniden bağlayın. Arabanızın içindeki tüm açıklıkları kapatın, ardından akü kablolarını yeniden takın ve kontağı açın.

Arabamın SRS sistemi ben sürerken açılırsa ne yapmalıyım?

Aracınızın SRS sistemi, sürüş sırasında devreye girerse, yapılacak ilk şey, mümkün olan en kısa sürede kenara çekip durmaktır. Dağıtım kalabalık bir alanda gerçekleşirse, diğer araçlara veya yayalara çarpmamak zor olabilir. Durduktan sonra arabayı kapatın ve yardım bekleyin.Dağıtım kırsal bir alanda gerçekleşirse, hızlı önlem alırsanız arabayla uzaklaşabilirsiniz.İlk olarak, aracınızın Olay Veri Kaydedicisini (EDR) kontrol ederek sistemin devreye girmesine neyin sebep olduğunu belirlemeye çalışın. Belirgin bir neden bulamazsanız, aracınızın tüm sistemlerini yeniden başlatmayı deneyin ve ardından tekrar kontrol edin

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SRS sistemini devre dışı nasıl bırakılır?

En kolay yol, aracın bilgisayar sistemine erişmek ve SRS sistemiyle ilişkili tüm dosyaları silmektir. Bu, aracın bilgisayarına bir teşhis aleti aracılığıyla erişerek veya pili çıkararak ve aracın şasisini açmak için bir tornavida kullanarak yapılabilir.

Diğer bir seçenek ise tüm SRS modülünü çıkarmak ve değiştirmektir. Bu, modülü tutan dört vidayı sökerek ve ardından gösterge panelinin her iki yanındaki konektörlerinden ayırarak yapılabilir. Son olarak, onu döşeme tahtasına sabitleyen iki vidayı daha çıkarmanız gerekecek. Her şey kaldırıldıktan sonra, modülü hiçbir özelliği etkin olmayan bir modülle değiştirebilir veya bir geçiş anahtarı kullanarak tüm işlevlerini devre dışı bırakabilirsiniz.

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