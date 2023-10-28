İşgalci İsrail'in, bu gece yarısı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı şiddetli bombardıman devam ediyor. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, yoğun saldırılar nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu. Bu noktada sosyal medya kullanıcıları, Elon Musk'a çağrı yaptı. ''Gazze'ye Starlink'' etiketi dünya gündemine birinci sıradan girdi.

Gazze'ye "Starlink gönder" çağrısı

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik akşam başlattığı şiddetli bombardımanının devam ettiği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Starlink uyduları nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. 2020 yılında başlatılan projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

Starlink nasıl çalışır?

Starlink uydusu sistemi, yörüngedeki uydu ağı ile yer istasyonları arasında sürekli bir iletişim sağlar. İnternet kullanıcıları, uydu vericileri ve alıcıları aracılığıyla bu sisteme bağlanarak internet erişimi elde ederler.

Yüksek frekansta çalışan bu sistem, daha hızlı veri transfer hızlarına olanak tanır ve dünya genelinde her yerde kesintisiz bir bağlantı sunar.

Starlink, şu anda ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabilir. 2023 yılı itibarıyla, Starlink'in dünya çapında 250.000'den fazla kullanıcısı bulunuyor.

Starlink uyduları, Dünya'nın yörüngesinde yaklaşık 550 kilometre yükseklikte konumlandırılmıştır. Her uydu, 24 saat kesintisiz internet hizmeti sağlamak için tasarlanmıştır. Uydular, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile fırlatılmaktadır.







