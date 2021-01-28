Su İçmenin Faydaları ve Zararları Nelerdir: Su Hayattır

İnsan bedeninde suyun faydalarını oldukça çoktur. Hem fiziki hem de psikolojik olarak su insanı rahatlatır. İnsan vücudu yetersiz seviye de su aldığında vücut bazı tepkiler vermeye başlar. Bunların başında ise kabızlık ve baş ağrısı yer alır. Peki suyun faydaları nelerdir, nelere iyi gelir, zararları var mıdır? İşte yanıtı.

SUYUN FAYDALARI

Fiziksel performansı artırır

Dehidrasyon yorgunluğa, motivasyonun azalmasına ve ruh hali değişimlerine neden olabilir. Bu nedenle, yeterli miktarda su tüketimi, egzersiz yaparken ve vücudunuzun genel fiziksel performansını artırmak ve enerji seviyelerini iyileştirmek için çok önemlidir.

Baş ağrısını önler

Yeterli derecede su içmek, ruh halinizi iyileştirmeye, belleği arttırmaya, baş ağrılarının sıklığını azaltmaya ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Kilo vermeye katkıda bulunur

Suyun sadece kalorisi sıfır değildir; metabolizmanızı artırabilir (istirahat ederken yakacağınız kalori miktarı) ve susuzluğunuzu giderebilir. Yemeklerden önce su içmek iştahınızı azaltabilir ve gün içinde daha az kalori tüketmenize yardımcı olabilir.

Böbrek taşlarını uzak tutmaya yardımcı olur

Böbrek taşları, böbreklerinizin içinde oluşan sert mineral ve tuz birikintileridir. Dehidrasyon böbrek taşı gelişme riskinizi artırır. Daha fazla su içmek, böbreklerden daha fazla sıvının geçmesine ve aksi durumda kristalleşmeye ve birikintiler oluşturabilecek mineral birikimine neden olur.

Kabızlığı giderir

Su sindirim sistemimizin düzgün çalışmasını destekleyen ana bileşenlerden biridir. Düzenli bağırsak hareketlerini sürdürmede ve dışkıdan geçmekte zorlanmayı önlemede yardımcı olur. Karbonatlı suyun kabızlığı önlemede en olumlu etkilere sahip olduğu gösterilmiştir.

Osteoporozu önler

Yapılan bir araştırmaya göre, yeterli miktarda su içen bireyler de osteoporoz ve kalça kırığı riskleri azalmaktadır.

Kötü nefesle mücadele eder

Ağız kokusu, dilinizin, dişlerin ve diş etlerinin yivlerine yerleşen bakterilerden kaynaklanır. Bu bakteri birikimi, uçucu kükürt bileşikleri adı verilen kötü kokulu şeylere neden olur. İçme suyu, bu bakterilerin yıkanmasına yardımcı olur ve ağzınızda kötü kokulu bileşiklerin birikmesini önler. Bu yüzden bol su için ve nefesini taze tutun!

Cildi gençleştirir

Su cildinizi nemlendirirek, taze, yumuşak, parlak ve pürüzsüz olmasını sağlar. Su kırışıklıkları giderir bu yüzden de en iyi yaşlanma karşıtı tedavidir.

Akıllardaki Önemli Soru: Günde Ne Kadar Su İçmeliyim?

Su içmenin sağlığınız için çok önemli olduğunun farkındaysanız elbette ki vücudunuzun ihtiyacı olan su miktarını tüketebilmek için “Günde kaç litre su içmeliyim?” sorusunun cevabını da merak ediyorsunuzdur. İşte, bu içeriğimizi aklınızdaki bu soruya cevap vermek için hazırladık. Gelin şimdi, içmeniz gereken günlük su miktarı hakkındaki detayları paylaşalım.

Vücuttaki Su Dengesi Nasıl İşler?

Vücuttaki su dengesi yani organlarınızın görevlerini yerine getirmek için ihtiyaçları olan su; beslenme, fiziksel aktiviteler, yaş, çevre gibi koşullara göre değişiklik gösterir. Gereğinden az su içmek veya aşırı su kaybı da dehidrasyona, yani susuz kalmaya yol açar.

Vücudunuzun ihtiyacı olan suyu; suyun kendisinin yanı sıra tükettiğiniz yiyecek ve içecek sayesinde de alırsınız1. Toplam su ihtiyacının %20-30’unu yiyecekler, %70-80’ini ise içecekler karşılar2. Susama hissi ise vücuttan %1 - 2 oranında su kaybı olduğunda başlar3.

Ne Kadar Su İçmelisiniz?

Günlük su ihtiyacı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Yaş, kilo, sağlık durumu, alınan ilaçlar, yapılan egzersizler ve çevresel etkenler, günlük su tüketimi miktarında farklılık yaratan faktörlerden bazılarıdır. Uzmanlar da işte tam bu nedenle “Günde ne kadar su içmeliyim?” sorusuna kesin bir yanıt vermekten kaçınmaktadırlar. Mesela egzersiz yapıyorsanız, ter yolu ile kaybettiğiniz su miktarı fazla olduğu için, su tüketim miktarınızın normalden daha yüksek olması gerekir4.

Yapılan araştırmalar yetişkin bir kadının günlük 2.7 litre, erkeğin ise 3.7 litre sıvı alması gerektiğinin altını çizer nitelikte. Fakat bu noktada karpuz, salatalık gibi su miktarı fazla olan yiyeceklerin de vücut için sıvı kaynağı olabileceğini unutmamalısınız. Zaten araştırmaların belirttiği bu miktar da su ve yiyeceklerden alınacak toplam sıvı miktarıdır5. Ama yiyeceklerden su ihtiyacınızı karşılayabileceğinizi düşünmemeniz gerektiğini ve yeterli miktarda su tüketmeniz gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Fazla Su İçmek Zararlı mıdır? İhtiyacınızdan Fazla Su İçtiğinizin Belirtileri

Sağlıklı olmak ve sağlığınızı korumak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gerekenlerden birinin de günlük su tüketiminize dikkat etmek olduğunun farkındasınız… Peki, farkında olmadan fazla su içiyor olabilir misiniz?

Su: Azı da Fazlası da Zarar

Vücudu sağlıklı tutmak için su dengesini korumanız, terleme ya da idrar yoluyla vücudunuzun kaybettiği suyu yerine koymanız gerekir. Ancak fazla su içmek zararlı mı diyorsanız evet, az su içmek kadar çok su içmek de zararlı olabilir.

Çok su içmenin zararları arasında su zehirlenmesi ve hiponatremi rahatsızlığı yer alır,1. Bunların ikisi de çok su içmenin yan etkileri olarak gelişir ve sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir.

Su Zehirlenmesi Nedir?

Su zehirlenmesi, çok miktarda suyun kısa sürede tüketilmesi nedeniyle meydana gelir. Normal şartlarda böbrekler fazla suyu boşaltır fakat tükettiğiniz aşırı miktarda sıvı bu sisteme fazla gelebilir.

Su zehirlenmesinin belirtileri fark edilmeyebilir. Kafa karışıklığı, yer-zaman karışıklığı, mide bulantısı, kusma, zihin durumunda değişiklikler ve psikotik belirtilerin olduğu erken dönemde bu durum fark edilmeden devam edebilir. Su zehirlenmesi, en sık psikojenik polidipsi denilen takıntılı su içme davranışının sonucu olarak yaşanabilir. Erken teşhis, su zehirlenmesinin ölüme kadar gidebilen hiponatremiye dönüşmemesi için oldukça önemlidir.

SUYUN BESİN DEĞERLERİ

100 g suda aşağıdakiler bulunur:

Su: 99.98 g

Enerji: 0 kcal

Protein: 0 g

Toplam yağ: 0 g

Karbonhidrat: 0 g

Lif: 0 g

Toplam şeker: 0 g

Kalsiyum: 10 mg

Demir: 0 mg

Magnezyum: 2 mg

Fosfor: 0 mg

Potasyum: 0 mg

Sodyum: 2 mg

Çinko: 0 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0 mg

Riboflavin: 0 mg

Niasin: 0 mg

B-6 Vitamini: 0 mg

Folat, DFE: 0 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 0 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi artıyor İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla birlikte yüzde 36,96'ya yükseldi.Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 36,96 olarak ölçüldü. Dünkü yağışların ise barajlara yüzde 2,74'lük bir katkısı oldu.Su miktarı Istrancalar'da yüzde 56,27, Terkos'ta yüzde 36,66, Sazlıdere'de yüzde 16,04, Alibey'de yüzde 48,74, Büyükçekmece'de yüzde 38,51, Ömerli'de yüzde 39,95, Darlık'ta yüzde 52,60, Elmalı'da yüzde 44,29 Kazandere'de yüzde 42,34 ve Pabuçdere'de yüzde 13,04 olarak kaydedildi.Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı dünkü yağışların etkisiyle 24 milyon metreküp artış göstererek 321 milyon metreküp seviyesine yükseldi.İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 676 bin metreküp oldu.İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozulduSon 15 yılın oranlarıBarajlardaki doluluk oranı, 28 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 49,64, 2006'da yüzde 88,60, 2007'de yüzde 54,62, 2008'de yüzde 25,24, 2009'da yüzde 49,48, 2010'da yüzde 96,15, 2011'de yüzde 88,21, 2012'de yüzde 66,24, 2013'te yüzde 75,18, 2014'te yüzde 32,55, 2015'te yüzde 85,65, 2016'da yüzde 73,98, 2017'de yüzde 84,77, 2018'de yüzde 73,58, 2019'da yüzde 90,68, 2020'de yüzde 55,47, 2021'de ise yüzde 36,96 olarak gerçekleşti.Yağışlar olumlu etkiledi: İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 25 seviyesine yaklaştıYağmur barajlara yaradı: İstanbul barajları yüzde 25 doldu







